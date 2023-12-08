الصحة الفلسطينية: 313 شهيدًا و558 جريحًا فى غزة خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن نقل 313 شهيدًا و558 جريح إلى المستشفيات في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، مؤكدةً ارتقاء 17487 شهيدًا و46480 مصابًا جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023؛ وذلك بحسب ما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال يمنع وصول سيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى والشهداء من المناطق التي تتواجد فيها قواته العسكرية والجرحى ينزفون حتى الموت، مشيرةً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يعتقل 36 كادرًا صحيًا من قطاع غزة في ظروف قاسية وغير إنسانية.

وأكدت الصحة الفلسطينية، أن الوضع الصحي في جنوب قطاع غزة كارثي للغاية والمستشفيات فقدت قدراتها الاستيعابية في الأقسام والعنايات المركزة.. وبلغت نسبة الإشغال 262%.