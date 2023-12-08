وكيل صحة مطروح: رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية استعدادًا للانتخابات الرئاسية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح عن رفع حالة الطورائ في مديرية الصحة بمطروح استعدادًا للانتخابات الرئاسية ورفع حالة الطوارئ بجميع مستشفيات ووحدات الرعاية الأولية بمطروح مؤكدًا على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة، وأكياس الدم بجميع الفصائل بمراكز وبنوك الدم على مستوى المحافظة، وتكثيف تواجد كافة التخصصات الطبية وفرق التمريض طوال أيام الانتخابات الرئاسية، لاستقبال أي حالات مرضية.

انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية

وأكد على استمرار انعقاد غرفة الأزمات الرئيسية بديوان المديرية للربط بين غرف الأزمات بكافة المستشفيات التابعة لتقديم الدعم على مدار الساعة، والعمل على تذليل أي عقبات فورًا، بما يساهم في التأكد من انتظام سير العمل داخل المستشفيات التابعة للمديرية.

رفع درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية

وأشار "سالم" إلى رفع درجة الإستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية فى المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، والتأكيد علي تواجد مدير المنشأة، وموافاة المديرية بأي مستجدات طارئة قد تحدث في حينها، وتم التأكيد على مديري المستشفيات والإدارات بمراجعة مصادر المياه والصرف والكهرباء والمصادر البديلة، والتأكد من جاهزية خزانات الأكسجين، وكذلك وجود الأكسجين الكافي لحالات الطوارئ، والتأكيد على توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأطقم العلاجية لإستقبال حالات الطوارئ والحالات الحرجة وتقديم العلاج اللازم لها.

ولفت الي استمرار العمل في قطاعات (الرقابة والمتابعة والطب الوقائي والعلاجي)، للمرور الدوري على المستشفيات التابعة للمديرية بكافة مراكز المحافظة، بالإضافة إلى المستشفيات الخاصة خلال فترة الانتخابات الرئاسية، للتأكد من انتظام سير العمل.