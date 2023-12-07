الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح: تكثيف الجهود لنهو كل التجهيزات لانطلاق ماراثون الانتخابات بـ149 مركزًا انتخابيًا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شدد اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على تكثيف الجهود لنهو كافة التجهيزات بجميع المقار واللجان التي تم تخصيصها للانتخابات، ورفع درجة التأهب والاستعداد مع المرور الميداني من رؤساء المدن على اللجان الانتخابية، وإنهاء التجهيزات الإدارية للظهور بالشكل اللائق من حيث النظافة العامة وداخل اللجان والمقار الانتخابية، وتوفير كراسي لاستراحات كبار السن وذوي الهمم والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع التشديد على توافر كرسي متحرك أمام كل لجنة، ومراجعة استراحات القضاء، وتوافر كافة سبل الراحة بها لظهور العملية الانتخابية بالمحافظة بالشكل اللائق والمشرف. 

149 مركزًا انتخابيًا و200 لجنة فرعية

وأوضح محافظ مطروح أنه تجرى الانتخابات الرئاسية بالمحافظة بعدد 149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية على مستوى مدن ومراكز المحافظة الثمانية، بالإضافة إلى 19 مركزا انتخابيا للوافدين، بإجمالي 35 لجنة انتخابية، بإجمالي عدد الناخبين بالمحافظة 342 ألفًا و186 ناخبًا.

مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

وأكد محافظ مطروح أنه تابع من خلال مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظة الاستعدادات النهائية بمراكز ومقار اللجان الانتخابية بمدن ومراكز المحافظة لإجراء الانتخابات الرئاسية خلال أيام 10، 11، 12 ديسمبر الجاري، حيث تابع محافظ مطروح جاهزية عدد من اللجان بمدن سيوة والحمام ومرسى مطروح.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محافظ مطروح كافة التجهيزات المقار واللجان التأهب والاستعداد مطروح

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بـ149 مركزا انتخابيا و200 لجنة فرعية.. مطروح تستعد لانطلاق الانتخابات الرئاسية

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