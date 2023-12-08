لأول مرة.."الوطنية للانتخابات" تطلق لجان للعاملين بقطاع البترول

أقامت الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان انتخابية جديدة لأول مرة في قطاع البترول، مستهدفة الوافدين والمغتربين، وكذلك العاملين في حقول بترول السلام بمرسى مطروح بالصحراء الغربية.

لجان انتخابية جديدة للعاملين في قطاع البترول

تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف تسهيل أداء واجبهم الوطني، حيث يتمكنون من التصويت عبر صناديق الاقتراع والمساهمة في اختيار ممثليهم.

تسهيل وتبسيط الإجراءات

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الرامية إلى تسهيل وتبسيط الإجراءات التي تقوم بها وزارة البترول والثروة المعدنية.

ضمان حقوق العاملين في مواقع العمل

كما يهدف ذلك إلى ضمان استمرارية العمل دون تعطيل، مع ضمان حقوق العاملين في مواقع العمل في الحصول على فرصة متساوية لممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة في العملية الانتخابية.

قرارات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات

وكان مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، أصدار القرار رقم 3 لعام 2023، حيث أفادت المادة الأولى بأن الناخبين الذين تم تسجيل أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وفقًا لأحكام القانون رقم 45 لعام 2014، الذي ينظم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته، مدعوون إلى التوجه للإدلاء بأصواتهم في انتخاب رئيس جمهورية مصر العربية.

أداء الواجب الانتخابي

كما يجب أداء الواجب الانتخابي في مقر لجان الانتخابات الفرعية، وذلك وفقًا للجداول الزمنية المحددة في هذا القرار.

أهمية مشاركة المصريين

أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار حازم بدوي، على أهمية مشاركة المصريين بشكل إيجابي وفاعل في الانتخابات الرئاسية، التي ستنطلق داخل البلاد اعتبارًا من بعد غد الأحد وتستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية، ويأتي ذلك بهدف انتخاب رئيس البلاد لفترة السنوات الست القادمة وتحديد ملامح مستقبل الوطن.

مساواة مع جميع المرشحين

كما أشار المستشار حازم بدوي، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتعامل بمساواة مع جميع المرشحين في الانتخابات الرئاسية، وتدير العملية الانتخابية بضمير القاضي العادل، خالية من أي تأثيرات أو ميول مسبقة.

وهذا على نحو يعكس النزاهة والعدالة التي تعتمدها في تنظيم العملية الانتخابية، والتي تجعلها جهة محترمة في نظر الشعب المصري، معتمدة على تاريخ القضاء في مصر الذي يستند إلى النزاهة ويحظى بثقة الجميع.