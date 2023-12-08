إزالة وإيقاف 28 حالة تعدٍ ومخالفات بناء عشوائي بمراكز المنيا

كثفت الوحدات المحلية لمركز محافظة المنيا من حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وإيقاف مخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالتصدى بكل حزم لجميع صور التعدى بالبناء المخالف والازالة في المهد.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة نفذت حملة إزالة التعديات بقرية آبا وقرية طنبدي بحضور حسن محمد نائب رئيس المركز وسعد فخري رئيس قريه طنبدي وعبدالمنعم صابر رئيس قريه ابا اسفرت علي إزالة وايقاف عدد 11 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية في المهد بمساحة 2360 متر تقريبا بوحدة ابا وحدة طنبدي وبحضور مديري التنظيم والإزالة بقرية ابا وطنبدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأضاف عماد حسن رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة إنه في إطار جهود الوحدة المحلية بالمركز في ازالة التعديات نفذت الوحدة المحلية ببني مزار 8 حالات إزالة لتعديات على أراضي زراعية وبناء مخالف حيث تمكن يسري محمد نائب رئيس المركز ومحمد عيد رئيس حي غرب وأحمد بهلول مدير إدارة الإزالات والإشغالات من إزالة 4 حالات تعدى على أرض زراعية بحوض أمين وحوض واصف على مساحة 3 قراريط كما تم إيقاف حالتين بناء بدون ترخيص بشارع العاشر من رمضان وطريق البحر وقام أيمن يوسف رئيس حي شرق بإيقاف وفك شدتين خشبيتبن لمنزلين على مساحتة 300 متر و150 متر بنطاق الحي وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا الوحدات المحليه بقري البرجايه وبني أحمد الغربية ودمشير ونزلة حسين وصفط الخمار وبني محمد سلطان قامت بإزالة 9 حالات تعدي على أراضي زراعية بمساحة 1035 متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونيه اللازمه حيال المخالفين، تحت إشراف نواب رئيس المدينة ورؤساء الوحدات المحليه المذكورة وقسم المتغيرات والتنظيم مشيرًا إلى أنه وجه رؤساء القرى والاحياء برصد كافة أعمال البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين للحفاظ على حق الدولة وحماية الرقعه الزراعية.

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا