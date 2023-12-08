الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

8 ديسمبر.. ذكرى تأسيس وكالة الغوث الدولية "الأونروا"

الأونروا
الأونروا

يصادف اليوم ذكرى تأسيس وكالة الغوث الدولية وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأوسط والتي يطلق عليها «الأونروا» وتم تأسيسها في مثل هذا اليوم 8 ديسمبر عام 1949.

وتعمل وكالة «الأونروا» على تقديم المساعدات والإغاثة إلى اللاجئين الفلسطينيين، وتعد وكالة الغوث الدولية من ضمن أحد المنظمات التابعة لـ الأمم المتحدة، وتضم 5 ملايين شخص في مناطق مختلفة يعملون لدى «الأونروا»: وأبرز الدول المشاركة هم (الأردن - لبنان - سوريا - الضفة الغربية - قطاع غزة )، والعدد الأكبر من اللاجئين في العالم، وتشمل خدمات الأونروا وبرامجها التي يعمل فيها يوميًا حوالى 30 ألف موظف.

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الأونروا: يجب إنهاء القتال فى غزة إذا أردنا تجنب تدمير القطاع

في 8 ديسمبر.. تأسيس وكالة الغوث الدولية «الأونروا»

وتعمل وكالة الغوث الدولية «الأونروا» على تقديم المساعدات والإغاثة إلى اللاجئين الفلسطينيين، في ظل الحرب الصعبة التي يعاني منها سكان غزة خاصة بعد الحرب التي شنها الاحتلال الإسرائيلي من قتل وهدم المنازل والتعدي على الأطفال والسيدات.

ويتم تمويل وكالة الغوث الدولية «الأونروا» من خلال التبرعات التطوعية حتى تتمكن من مساعدة اللاجئين، ومقرها الرئيسى لهذه المنظمة في فيينا وعمّان، وقد بدأت عملياتها في الأول من مايو 1950، وتولت مهام هيئة الإغاثة التي تم تأسيسها من قبل وتسلّمت سجلات اللاجئين الفلسطينيين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن مهام المنظمة تنفيذ برامج إغاثة وتشغيل مباشرة بالتعاون مع الحكومات المحلية.

أما عن إحصائيات «الأونروا» عن ما حدث في قطاع غزة الفترة الأخيرة

تمكنت الأونروا من التأكد من مقتل ما لا يقل عن 19 زميلًا إضافيًا خلال الضربات الأخيرة، وفي قُتل 130 من زملاء الأونروا منذ 7 أكتوبر.

وقد نزح ما يقرب من 1.9 مليون شخص (أو أكثر من 85% من السكان) في جميع أنحاء قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.

واعتبارًا من 3 ديسمبر، كان ما يقرب من 1.2 مليون نازح داخليًا يقيمون في 156 منشأة تابعة للأونروا في جميع المحافظات الخمس في قطاع غزة، بما في ذلك الشمال ومدينة غزة.

وكان ما يقرب من 1.2 مليون نازح يقيمون في 99 منشأة في المناطق الوسطى وخانيونس ورفح، ومن بين هؤلاء، 64 في خان يونس ورفح.

الأونروا تأسيس الأونروا اللاجئين الفلسطينيين إحصائيات الأونروا

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