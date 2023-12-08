الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

زراعة 127 شجرة ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بالمدخل الجنوبي لمركز مطاي بالمنيا

زراعة أشجار ضمن مبادرة
زراعة أشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمطاي بالمنيا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالشوارع والطرق الرئاسية والميادين لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل.

قال هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إنه يجرى استكمال أعمال تنسيق وزراعة الأشجار بعدد من الطرق الرئيسية بالمدينة، والقرى حيث تم استكمال زراعه 127 شجرة متنوعة بطريق مصر أسوان الزراعي بالمدخل الجنوبي لمدينه مطاي أمام بنزينة الكوادي وحتى ميدان السلام وتم عمل جواري للأشجار المزروعة وري النباتات القديمة ونظافة منتصف الطريق للحفاظ على المنظر الجمالي كما تم نظافة الحشائش ورفعها بالتعاون مع إدارة الطريق الدائري والحملة الميكانيكية بمجلس مدينة مطاي. 

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الوحدة المحلية مستمرة في تنفيذ حملات المتابعة الميدانية لتحقيق المستهدف من أعمال خطة المحافظة في تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ومتابعة كافة القطاعات على مستوى الخدمات، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكافة فئات المواطنين.

وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الأعمال تأتي تنفيذا لتكليفات وتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والتي شدد خلالها على مواصلة الوحدات المحلية جهودها في تنفيذ أعمال المبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزراعة 100 مليون شجرة، حيث تحظى المبادرة باهتمام ورعاية القيادة السياسية، لمواجهة التغيرات المناخية، بما يسهم في توفير مساحة خضراء والحد من التلوث، وخلق بيئة أكثر نقاءً للمواطنين مع التركيز على الزراعة أمام المدارس والمؤسسات ومراكز الشباب والمستشفيات وجانب الطرق والمحاور ومداخل القرى والمدن وغيرها من الأماكن واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة التي تضمن استدامة الأشجار التي يتم زراعتها، والاستفادة منها وتطوير الميادين، مشيرا إلى أن  الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي، تواصل تنفيذ أعمال تجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والأحياء الداخلية والميادين العامة، وزراعة الأشجار ضمن أعمال مبادرة 100 مليون شجرة، وخطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بجميع شوارع أحياء المدينة ومداخل والطرق السريعة بالمركز.

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المنيا زراعة 127 شجرة المدخل الجنوبي بمطاي مبادرة 100 مليون شجرة المحاسب هشام فايز رئيس مركز مطاي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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