الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيرة، اليوم الجمعة، 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى ودمنهور بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.  

وأكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم افتتاح مسجد السعداوي عامر - حوش عيسى على مساحة 150 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الضياء - قرية العوجا - دمنهور على مساحة 326 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد الشرقي - قرية الطنطاوي - دمنهور على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و500 ألف جنيه.

كما أكد الدكتور محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أن خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان "الإيجابية" أن الإيجابية عطاء وجهد وعمل وشعور بالمسئولية تجاه الدين والوطن والمجتمع، ولقد تميزت حياة نبينا "صلى الله عليه وسلم" بالإيجابية في كل مراحلها، ولقد حث النبي "صلى الله عليه وسلم" أمته على الإيجابية وحذرها من السلبية.

البحيرة افتتاح مساجد محافظة البحيرة أوقاف البحيرة دمنهور

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