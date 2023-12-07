الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط طن مُحسِّن زراعي ومواد الغذائية مجهولة المصدر في حملة تموينية بالبحيرة

المضبوطات
المضبوطات

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الرقابية والتموينية والمتابعة الميدانية المستمرة على المخابز والأسواق والمحلات والمصانع غير المرخصة لضبط الأسواق والتأكد من جودة السلع وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مع القيام باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الضرب بيدٍ من حديد على كل من تسوّل له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به. 

حملة تموينية للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

وقامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة مجدي الخضر بالتنسيق مع الطب البيطري، وتحت إشراف مفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، بتنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن بمركزى كفر الدوار وإدكو تم ضبط 3 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز تصرف فى كمية من الدقيق ومخبز لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات ومحضرين ذبح خارج المجازر الحكومية ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

كما شنَّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، حملة بمركز شبراخيت، حيث تم ضبط 110 كجم سكر وطن محسن زراعى مجهول المصدر و10كجم مواد غذائية مجهولة المصدر.

كما تم تحرير محضرين بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و13 محضرًا لعدم الإعلان عن الأسعار، وبحملات مماثلة بمركزي الرحمانية وحوش عيسى، تم ضبط 69 عبوة مقرمشات منتهية الصلاحية و20 علبة حلوى مجهولة المصدر و5 محلات لبيعهم سجائر بأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات، وجارٍ تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

البحيرة تموين البحيرة محافظة البحيرة طن موادغذائية فاسدة نهال بلبع

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