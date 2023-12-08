الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

كيف تستخدم إسرائيل الذكاء الاصطناعي في حربها على غزة؟

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي فى الحرب - ارشيفية

جدل دار حول قدرة إسرائيل علي تحديد الهدف وقصفها لغزة، وقد قدم في السابق ادعاءات ولكن لا يمكن التحقق منها حول تسخير التكنولوجيا الجديدة، حيث أتاحت الحرب الأخيرة فرصة غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لاستخدام مثل هذه الأدوات في مسرح عمليات أوسع بكثير، وعلى وجه الخصوص، لنشر منصة صنع الأهداف بالذكاء الاصطناعي.

جدل دار حول قدرة إسرائيل علي تحديد الهدف وقصفها لغزة، ، وقد قدم في السابق ادعاءات ولكن لا يمكن التحقق منها حول تسخير التكنولوجيا الجديدة، حيث، أتاحت الحرب الأخيرة فرصة غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لاستخدام مثل هذه الأدوات في مسرح عمليات أوسع بكثير، وعلى وجه الخصوص، لنشر منصة جدل دار حول قدرة إسرائيل علي تحديد الهدف وقصفها لغزة، ، وقد قدم في السابق ادعاءات ولكن لا يمكن التحقق منها حول تسخير التكنولوجيا الجديدة، حيث، أتاحت الحرب الأخيرة فرصة غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لاستخدام مثل هذه الأدوات في مسرح عمليات أوسع بكثير، وعلى وجه الخصوص، لنشر منصة صنع الأهداف بالذكاء الاصطناعي الأهداف بالذكاء الاصطناعيجدل دار حول قدرة إسرائيل علي تحديد الهدف وقصفها لغزة، وقد قدم في السابق ادعاءات ولكن لا يمكن التحقق منها حول تسخير التكنولوجيا الجديدة، حيث، أتاحت الحرب الأخيرة فرصة غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لاستخدام مثل هذه الأدوات في مسرح عمليات أوسع بكثير، وعلى وجه الخصوص، لنشر منصة صنع الأهداف بالذكاء الاصطناعي جدل دار حول قدرة إسرائيل على تحديد الهدف وقصفها لغزة، وقد قدم في السابق ادعاءات ولكن لا يمكن التحقق منها حول تسخير التكنولوجيا الجديدة، حيث، أتاحت الحرب الأخيرة فرصة غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي لاستخدام مثل هذه الأدوات في مسرح عمليات أوسع بكثير، وعلى وجه الخصوص، لنشر منصة صنع الأهداف بالذكاء الاصطناعي.

الذكاء الاصطناعي إسرائيل غزة الحرب على غزة فلسطين

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