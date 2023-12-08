الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان مصانع بمنطقة كوم أوشيم

محافظ الفيوم ورئيس
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية يتفقدان عددًا من ال

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتورة ناهد يوسف عبده، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عددًا من المصانع والشركات بمنطقة الفتح - كوم أوشيم الصناعية، لمتابعة آليات العمل ومراحل الإنتاج، وفرص العمل التى توفرها، والتعرف على احتياجات تلك المصانع.

بدأت الجولة الميدانية بتفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، شركة "أورجانيك جرين" للصناعات الغذائية، المقامة على مساحة 3 آلاف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ نحو 3 آلاف طن سنويًا، وتوفر نحو 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من الأستاذ محمد محمود مدير الشركة، حول مراحل الإنتاج المختلفة التي تشمل إنتاج أكثر من 50 منتجًا من الأعشاب والنباتات.

شركة "كواليتي باك" لصناعة الأحبار والكيماويات 

كما تفقد محافظ الفيوم ورئيس الهيئة شركة "كواليتي باك" لصناعة الأحبار والكيماويات ومواد التعبئة والتغليف، والمقامة على مساحة 22 ألف متر مربع، وتعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 500 طن شهريًا، واستمع المحافظ لشرح تفصيلي من المهندس مدحت عياد مدير الشركة حول خط الإنتاج ومراحل الإنتاج والتعبئة والتغليف المختلفة، وفرص العمل التى يوفرها.

وأشاد محافظ الفيوم بطبيعة العمل بالشركتين وحجم إنتاجهما، وفرص العمل الدائمة والمؤقتة التي تم توفيرها لأبناء المحافظة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار المتابعة المستمرة لكل المنشآت الإنتاجية والخدمية والتنموية على أرض المحافظة، للتأكد من آليات وسير العمل بها، والوقوف على احتياجاتها لبحث أفضل الحلول لتلبيتها.

محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية
محافظ الفيوم ورئيس هيئة التنمية الصناعية
محافظ الفيوم رئيس هيئه التنميه الصناعيه المصانع بمنطقة كوم أوشيم الصناعية الدكتور أحمد الأنصارى رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية

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