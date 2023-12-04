محافظة الفيوم: "مؤسسة "الجارحي" تُسدد المصروفات المدرسية لـ8382 طالبًا تحت مظلة التحالف الوطنى

أعلنت محافظة الفيوم، عن قيام "مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية" تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالتنسيق مع المحافظة، ومديرية التربية والتعليم، بسداد المصروفات المدرسية لعدد 8382 طالبًا من أبناء المحافظة، بمراحل التعليم المختلفة "الإبتدائي، والإعدادي، والثانوي العام، والثانوي الفني" للعام الدراسي 2023/2024، من الفئات غير المعفاة أو المستثناه من سداد المصروفات، بقيمة 1 مليون و935 ألف جنيه، وذلك في إطار حرص "التحالف الوطني" على رفع أعباء سداد تلك المصروفات عن الأسر غير القادرة.

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد التقي بالقائمين على منظومة العمل بمؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية، وتعهدت المؤسسة بالتّكفل بسداد المصروفات المدرسية للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، وأصدر المحافظ، توجيهاته لوكيل وزارة التربية والتعليم، بحصر جميع الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة، المستحقين للمصروفات ومن الفئات غير المعفاة أو المستثناه منها، والتنسيق مع منطقة البريد بالفيوم، والمؤسسة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة، وسرعة السداد للطلاب المستحقين، لرفع العبء عن كاهل أولياء أمورهم.

مساهمة إيجابية

ومن جهته، أشاد محافظ الفيوم، بالمساهمة الإيجابية والبناءة لـ"مؤسسة جمال الجارحي للتنمية المجتمعية"، في دعم جهود المحافظة في العديد من القطاعات الخدمية والحيوية، بجانب جهودها في توفير الدعم للفئات الأولى بالرعاية، لاسيما وأن المؤسسة من أبرز أعضاء المكتب التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تحت مظلة وثيقة توحيد جهود مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

وأثنى المحافظ، على دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية، باعتبارها شريكًا أساسيًا، في جهود تحقيق التنمية، والمشاركة البناءة في تحسين مستوى معيشة المواطن وتوفير احتياجاته الأساسية وتخفيف الأعباء عن كاهله، انطلاقًا من مبدأ المسئولية المجتمعية، لافتًا إلي حرص المحافظة على استمرار تعاونها مع كافة المؤسسات، للارتقاء بمختلف القطاعات الخدمية والانتاجية على أرض المحافظة، خاصة قطاع التعليم، كأحد الحقوق التى ترعاها الدولة وتحرص عليها، فهو أحد الدعامات الأساسية للنهوض بالوطن وتحقيق مستقبل أفضل لأبنائه.