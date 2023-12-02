قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

قررت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إحالة واقعة ضرب مُعلمة داخل إحدى المدارس وتمزيق ملابسها، إلى إدارة الشئون القانونية، وموافاة المديرية بتقرير إجمالي بما حدث.

وسبق أن، اتهمت مُعلمة تدعى محاسن أبو القاسم معلم أول لغة عربية بإحدي مدارس إدارة أبشواي التعليمية، بمحافظة الفيوم، مدير المدرسة التي تعمل بها، والأخصائية الاجتماعية بالمدرسة، بالتعدي عليها بالضرب، وتمزيق ملابسها، وإحداث إصابات وكدمات بجسدها، وعلى أثرها طلبت النجدة والتي انتقلت لمحل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة يحمل رقم 5444 إداري مركز شرطة أبشواي لسنة 2023.

وعن تفاصيل الواقعة، قالت المُعلمة محاسن إنها حدثت عقب انتهاء حديثها مع أحد الموجهين بالإدارة التعليمية توجهت إلى مكتب المدرسين بالمدرسة، وفوجئت بالأخصائية الاجتماعية تعنفها لأنها أبلغته بانتهاء اليوم الدراسي قبل الموعد المحدد لذلك، وتطورت المشادة الكلامية بينهما وضربتها الأخصائية الاجتماعية ومزقت ملابسها، وتعدى عليها مدير المدرسة بالضرب أيضا.