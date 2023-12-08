الأحكام في أسبوع| المشدد 20 عامًا لأب ونجله بتهمة قتل ابنتهم في الصف

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الأحكام المهمة، ترصد "الدستور" أبرزها من خلال نشرة "الأحكام في أسبوع".

"غسلوا عارهم".. المشدد 20 عامًا لأب ونجله بتهمة قتل ابنتهم في الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة أب ونجله وآخر بالمشدد 20 عامًا، لاتهامهم بقتل ابنتهم لسوء سلوكها بالصف.

المشدد 15 سنة لعاطلين قتلا عاملًا بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهما بقتل عامل، عمدًا مع سبق الإصرار، في مشاجرة بمنطقة المرج.

براءة شقيقه.. المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار بالأسلحة النارية في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ج. ح" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وبراءة شقيقه "ن.ح" في القطامية.

"أولوية التحميل" تقود سائقًا للسجن المشدد 10 سنوات بالمرج

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، اليوم الأربعاء، بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 10سنوات شرع في قتل آخر لخلافات على أولوية التحميل في المرج.

المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملًا بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة المرج.

المشدد 7 سنوات عقوبة غفير بتهمة تجارة المخدرات بالقليوبية

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح عمر، وإيهاب فاروق فتح الباب، ومحمد صبحي إبراهيم، وأمانة سر محمد طايل، بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات لغفير خصوصي لاتهامه بالإتجار في المواد المخدرة في شبين القناطر بمحافظة القليوبية.