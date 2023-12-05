المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع فى قتل شقيق زوجته بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة عاملًا بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة الشروع في قتل شقيق زوجته بمنطقة المرج.

وأسندت النيابة العامة للمتهم “ج.ا” عامل تهمة الشروع في قتل شقيق زوجته، عمدًا بأن توجه إلى مسكنه حاملًا بيده سلاحًا أبيض، وعندما وجد المجني عليه أمامه سدد له طعنة في بطنه ولاذ بالفرار.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مستشفى بوصول المجني عليه مصابًا بجرح في بطنه نتيجة طعنه، واتهم المجني عليه زوج شقيقته ارتكاب الواقعة لخلافات بينهما، وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقت قوات قسم شرطة المرج القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات أسرية بينهما وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.