المشدد 15 سنة لعاطلين قتلا عاملًا بالمرج

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهما بقتل عامل، عمدًا مع سبق الإصرار، في مشاجرة بمنطقة المرج.

وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين "أ.م"، و"ح.ع"، عاطلان، اعتدوا على المجني عليه "ع.ص"، عامل، بسلاح ناري، في مشاجرة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاته.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، ووفاة عامل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.