الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة لعاطلين قتلا عاملًا بالمرج

المشدد
المشدد

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عاطلين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لاتهامهما بقتل عامل، عمدًا مع سبق الإصرار، في مشاجرة بمنطقة المرج.

txt

"سهرة صينيين" في بدر.. محاولة اغتصاب وجريمة قتل

وكشف قرار الإحالة، أن المتهمين "أ.م"، و"ح.ع"، عاطلان، اعتدوا على المجني عليه "ع.ص"، عامل، بسلاح ناري، في مشاجرة نشبت بينهما، مما أدى إلى وفاته.

وكان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم، ووفاة عامل.

وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات، وتقنين الإجراءات، أمكن تحديد هوية المتهمين، وتم ضبطهما، واعترفا بارتكاب الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة عاطلين المرج مشاجرة قرار الاحالة

مواد متعلقة

"سهرة صينيين" في بدر.. محاولة اغتصاب وجريمة قتل

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. قنابل موقوتة تحيى ذكريات الحرب العالمية الثانية.. مخاوف من آلاف الذخائر غير المنفجرة فى غزة

عاجل.. إحالة المتهمين بالتلاعب فى السلع وبيعها بالسوق السوداء للمحاكمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

إبراهيم داود

يوجد أمل أيضًا

وائل لطفي

حقيقة واقعة

ماجد حبته

أخبار سيئة من أوكرانيا!

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية

الرئاسية لشؤون الكنائس تطالب بوقف فوري لإطلاق النار والاعتراف بدولة فلسطين