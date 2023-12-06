الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"بسبب الغيرة مات".. زوج أخت خطيبته قتله بـ 3 ضربات

جثة
جثة

كشفت جهات التحقيق المختصة ببدر جريمة قتل المجنى عليه " نقاش " على يد زوج شقيقه خطيبته.

وأكدت التحقيقات الأولية بأن المجنى عليه تردد على خطيبته "ممرضة بعيادة أسنان" بمحل عملها وشاهدها  تتحدث مع أحد الأشخاص بطريقة بزيئة ومبالغ فيها، فلم يتمالك أعصابه من شدة غيرته عليها وتعدى عليها بالضرب المبرح أمام جميع الموجودين.

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وأضافت التحقيقات  بأن المجنى عليه تتبع  خطيبته لمسكنها  بعد تعديه عليها بالضرب فتفاجى بها  زوج شقيقتها وآثار الضرب مبينه على كل ملامحها.

فحمل أداه حاده “  شومة”  و تعدى على خطيبها ٣ مرات على رأسه حتى سقط فاقدا للوعى وبعد التوجه به للمستشفى للمحاولة للإلحاق به لكن وافته المنيه.

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وأمرت النيابة العامة بالشروق وبدر أمس حجز خطيبه المجنى عليه ووالدتها لحين وصول التحريات الأمنية بعد إتهام والد المجنى عليه لهما بالاشتراك مع المتهم الرئيسي  فى قتل نجله كما أمرت النيابة بسرعة ضبط وإحضار المتهم 
وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة بدر من إحدى المستشفيات تفيد بوصول نقاش مصاب بكسر حاد في الجمجمة وتوفي على إثرها وبالإنتقال والفحص تبين صحة البلاغ وباجراء التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة تبين صحة البلاغ وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

جهات التحقيق المختصة بدر قتل التحقيقات الأولية ممرضة

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