براءة شقيقه.. المشدد 5 سنوات لمتهم بالاتجار بالأسلحة النارية في القطامية

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم "ج. ح" بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، وتغريمه مبلغ ألف جنيه ومصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين، وبراءة شقيقه "ن.ح" في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبازيد وأمانة سر محمد طه.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين بالاتجار في الأسلحة النارية "بندقتين آليتين" بغير ترخيص، و قيام المتهمين في الاتجار في الذخائر مما تستعمل علي الأسلحة النارية.

نتائج تحقيقات النيابة

كشفت تحقيقات النيابة شهادة معاون مباحث قسم شرطة القطامية أنه سطر بأن تحرياته السرية توصلت الي أن المتهم "جمعه. ح" وآخر سبق الحكم عليه يحرزان ويحوزان أسلحة نارية بغير ترخيص ابان ترددهما علي طريق العين السخنة فأرسل في استصدار اذن النيابة العامة بضبطهما وتفتيشهما وتلك السيارة، وأسرع بالانتقال وقوة من الشرطة السريين إلى المكان الذي أيقن قدومهما إليه وكمن لهما وقام بضبطهما.

وبتفتيشهما عثر على “ مسدس ماركة حلوان عيار 9 مللي وله خزنة بها 8 طلقات تبين أنه مبلغ عن سرقته، وجوالين احدهما داخله بندقية خرطوش عيار 12 مللي والثاني به 25 طلقة خرطوش وجوال أبيض بداخلة بندقتين آليتين عيار 7.62 *39 مم، وأربعة خزائن بهم جميعا طلقات عددها 77 طلقة”، واقر المتهم بإحراز وحيازة تلك المضبوطات