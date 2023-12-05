الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 3 سنوات للمتهم بحيازة مواد مخدرة بالزاوية الحمراء

جريدة الدستور

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رضا محمد، بمعاقبة المتهم  بإحراز مخدر الميثامفيتامين، وجوهر مواد مخدرة أخرى بمنطقة الزاوية الحمراء، بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه.

وقالت المحكمة إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة مستخصلة من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه بتاريخ 7 مايو 2023 الساعة الحادية عشر وخمسة عشر دقيقة مساء تم ضبط المتهم بمعرفة معاون مباحث قسم الزاوية الحمراء، نفاذا لإذن النيابة العامة الصادر في 7 مايو 2023، الساعة 5 وثلاثون دقيقة بناء على تحريات جدية تطمئن اليها المحكمة بضبط وتفتيش شخص ومسكن المتهم.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم أنه نفاذا للإذن الصادر من النيابة توجه ضابط الواقعة على رأس قوة من الشرطة السريين دورهم حفظ الأمن إلى مسكن المتهم وبالدلوف إليه في حضور المتهم.

بتفتيش المسكن عثر على سلاح ابيض- سنجة- وعدد خمسة أكياس بداخلهم مخدر الآيس وعدد 22 كيس بداخلهم مخدر الأستروكس وكذا كيس شفاف يحوى مخدر الأستروكس.

محكمة جنايات القاهرة معاقبة السجن المشدد منطقة الزاوية الحمراء تغريم سلاح أبيض سنجة

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