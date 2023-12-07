"غسلوا عارهم".. المشدد 20 عامًا لأب ونجله بتهمة قتل ابنتهم في الصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة بمعاقبة أب ونجله وآخر بالمشدد 20 عامًا، لاتهامهم بقتل ابنتهم لسوء سلوكها بالصف.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين،"بسام. ع. ج" 27 سنة عاطل، "عبد النبي. ج. ح "47 سنة عاطل، "محمود.م.ع "40 سنة مقاول، لمحكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بعد أن وجهت إليهم تهمه قتل فتاة عمدا بمنطقة الصف.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم ٦/ ۱۰ / ۲۰۲۱، قام أب ونجله بقتل ابنتهم" ياسمين. ع" عمدا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على الخلاص منها، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء، وما أن ظفروا بها حتى قام الثاني بالتعدي عليها ضربا بعصي أتبعه الثالث بذات الضربات إلى أن سقطت أرضا، ثم أنهال عليها الأول طعنا بسكين بأماكن متفرقة بجسدها قاصدين قتلها، فأحدثوا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

أكد مجري التحريات إنه توصل إلى صحة الواقعة بقيام المتهمين بارتكاب الواقعة، اثر سوء سلوك المجني عليها، ورغبة منهم في غسل عارهم وعار عائلتهم بأيديهم لخروجها عن العادات والتقاليد العائلية المعروفة بين عائلات العرب ومنعًا من معايرتهم في القرية بهذا العار، فاتفقوا فيما بينهم علي قتلها ونفاذًا لذلك أتموا جريمتهم حسبما جاء.

وقالت شقيقة المجني عليها "جومانا.ح" 7 سنوات، إنها كانت متواجده بالمنزل حال وقوع الحادث وأنها سمعت صوت ضجيج فخرجت رفقه شقيقها لاستبيان الأمر، فأبصرت المجني عليها مسجاة على ظهرها غارقة في دمائها حال تواجد المتهمين محرزًا الأول سكين والثاني والثالث عصي.