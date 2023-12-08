الجمعة 08 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزير خارجية بريطانيا: نعمل مع واشنطن لعودة الاستقرار لمناطق النزاع فى العالم

ديفيد كاميرون
ديفيد كاميرون

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، في مؤتمر صحفى جمعه مع نظيره الأمريكى، نعمل مع واشنطن لعودة الاستقرار لمناطق النزاع في العالم، مشيرًا إلى أن الوضع في أوكرانيا كان جزءا من النقاش الذي دار بيننا وتقديم التمويل إلى أوكرانيا لمقاومة الغزو الروسي، نحن الآن نحارب ضد روسيا والتحديات واضحة جدًا وشركاء الولايات المتحدة، ويجب تقديم الدعم السياسي والاقتصادي والأخلاقي، الأمر يتعلق بالأمن الأوروبي والأمريكي أيضًا، ولا بد من وقف بوتين عند حده.

وأضاف: "أوكرانيا تستعيد جزءا من أراضيها والبحرية الروسية كانت تقوم بأعمال استفزازية في البحر الأحمر، ونحن الآن هناك نقدم ونرى القيمة مقابل الأموال التي نقدمها، وهناك أيضًا ميزانية الدفاع، وقمنا بعمل عقوبات على الشركات التي تبيع البضائع إلى روسيا، وفرضنا عددًا كبيرًا من العقوبات على الشركات ونحن حريصون على تشديد العقوبات".

وتابع: "ناقشنا في الشرق الأوسط أن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها واستمرار الحرب على حماس حتى لا تتكرر مثل هذه الهجمات، وأكدنا أهمية إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، ولا يوجد أي تبرير لاحتجاز الرهائن، ونواصل جهودنا للحد من هذا الموقف وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، كما نقدم المزيد من المساعدات لشعب غزة، وكان من ضمن مناقشاتنا ماذا سيحدث بعد العملية العسكرية وإعادة الإعمار"، كما أكد أنه ناقش الوضع على حدود فنزويلا والصين.

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