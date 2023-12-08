هشام زعزوع لـ"الشاهد": وقف السياحة الروسية فى 2015 أصابنا فى مقتل

قال هشام زعزوع، وزير السياحة الأسبق، إنه بعد سقوط الطائرة الروسية قامت بريطانيا بمنع السفر لمصر، وكان هذا القرار محيرًا له على المستوى الشخصي قبل أن يكون مسئولًا لأن الدولة المضارة وهي روسيا لم تتخذ هذا القرار بهذه السرعة.

وأضاف، "زعزوع"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن روسيا اتخذت قرار وقف السياحة بعد أسبوع، مؤكدًا أن قرار وقف الحركة السياحية الروسية أصابنا في مقتل لأنها كانت تمثل 3 ملايين سائح أي ما يقابل 3 مليارات دولار.

وأكد أنه تم العمل على ملف تأمين المطارات وتم إعادة ضبط المنظومة الأمنية داخلها.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

يعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل، ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.