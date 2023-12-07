التنسيقية فى الجامعات للتوعية بالانتخابات الرئاسية.. 12 ندوة ولقاءً

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من المؤتمرات والندوات بالجامعات المصرية المختلفة، بدايةً بجامعة حلوان، ثم بورسعيد والأزهر، عين شمس، الإسكندرية، أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، بنها، المنوفية، مدينة الثقافة والعلوم، الفيوم، دمنهور، وغيرها، وذلك بهدف توعية الشباب وتشجيعهم على المشاركة الإيجابية في الحياة السياسية، تحت عنوان "نعم للمشاركة.. خليك إيجابي".

وأكدت التنسيقية خلال تلك الندوات والمؤتمرات، أن توجهها هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب حقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات، وأشار نواب وأعضاء التنسيقية، إلى أهمية الاطلاع الوافي على البرامج الانتخابية لكل مرشح ومقارنتها بسجلات أعمالهم وخبراتهم وإسهاماتهم المحلية والدولية، فمسئولية أكثر من ١٠٠ مليون مواطن هي مسئولية عظيمة تستوجب البحث والقراءة، داعين الشباب للمشاركة أيًا كان اختياراتهم من أجل الحفاظ على كافة مكتسباتهم في ملف التمكين واستكمال إنجازات الدولة.

وأوضح نواب وأعضاء التنسيقية، أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، وأشاروا إلى دور الدولة الوطنية المصرية في إجهاض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسريًا إلى سيناء ودعم القضية الفلسطينية والوقوف أمام محاولات تصفيتها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وقالوا إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ترسل رسالة للعالم أجمع أن المصريين يقفون صفًا واحدًا خلف الدولة المصرية، في كل الجوانب، وخاصة القضية الفلسطينية.

كانت قد عقدت التنسيقية أول مؤتمراتها بالجامعات المصرية، بجامعة حلوان، وسط حشود طلابية تدعو للأمل بمستقبل مليء بعزيمة الشباب، واستهدفت التنسيقية نشر الوعي بين الطلاب وحثهم على المشاركة السياسية في كافة الاستحقاقات الدستورية.

كما نظمت التنسيقية ثاني ندواتها بجامعة بورسعيد حيث أشاد الطلاب بالاهتمام الذي توليه التنسيقية لهم وحرصها الدائم على مشاركتهم الحوار، كما شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في المؤتمر الوطني لدعم مشاركة المرأة في الانتخابات الرئاسية، والذي عقد تحت رعاية جامعة الأزهر، وذلك بحضور مئات المشاركين من القيادات السياسية والتنفيذية، والبرلمانيين من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي منظمات المجتمع المدني، ونواب رئيس جامعة الأزهر.

ومن جامعة عين شمس، ووسط حضور طلابي كثيف، نظمت تنسيقية شباب الأخزاب والسياسيين، مؤتمرًا حاشدًا، وأكد النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن المشاركة والتعبير عن الرأي يعطي الإنسان حالة من الإيجابية والتأثير، لافتًا إلى أن هناك شبابا قدموا حياتهم من أجل الوطن، فلا يجب أن يتخاذل الشباب تجاه المشاركة السياسية التي تعد أقل واجب وطني يمكن القيام به من أجل مصر.

ومن أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، ووسط حضور طلابي كثيف، نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مؤتمراتها مع الشباب، وأكدت النائبة رحاب عبدالغني، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الانتخابات الرئاسية واجب وطني على كل مصري أصيل، موجهة حديثها للشباب: "انزل وشارك بصوتك وعرف العالم أجمع أن مصر بكامل أطيافها رجالا ونساء وشيوخا بخندق واحد، وظل واحد، يدا بيد، مع قيادتها الحكيمة الرشيدة لدعمها وتأييدها".

كما نظمت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوتين إحداهما بجامعة الإسكندرية والأخرى بالتعاون مع جامعة بنها وقال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن المشاركة السياسية لها مراحل ودرجات على رأسها الاهتمام بالمشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية، والمعرفة بقضايا الوطن والشخصيات المؤثرة فيها، مشيرا إلى إنجازات الدولة المصرية في العشر سنوات الأخيرة بداية من تثبيت أركان الدولة وتوفير الأمان الذى لا يقدر بمال، ثم مرحلة بناء المؤسسات ثم مرحلة التنمية، موضحًا أن الدول تحتاج سنوات عديدة حتى تتحول لدول متقدمة، كما ذكر أهمية مشاركة الشباب والمرأة، لاسيما وأنهما يعيشون فى العهد الذهبي.

والتقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عددًا من ممثلي اتحادات الطلاب من مختلف جامعات مصر، وذلك ضمن اللقاءات التي تستهدفها التنسيقية للاستماع لتطلعات الطلاب، حول برنامج عمل الرئيس القادم ٢٠٢٤-٢٠٣٠، وترجمة وصياغة هذه التطلعات في برنامج انتخابي يستهدف طرحه بين يدي مرشحي الانتخابات الرئاسية.

كما نظمت، مؤتمرًا حاشدًا بجامعة المنوفية وسط حضور طلابي كثيف. وأشار النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن الدولة المصرية لديها الكثير من الفرص التي يجب أن يتمسك بها الشباب، وأنه مطلوب من الشباب المصري أن يشارك في تجربة الانتخابات التي ينالها مرة واحدة فقط أثناء المرحلة الجامعية، وألا يتأثر بالأصوات المغرضة التي تحبط من همته أو حماسه في المشاركة.

‏‎كما عقدت تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، مؤتمرًا للتوعية السياسية لشباب المعاهد العليا بمدينة الثقافة والعلوم، وسط جمع من شباب عشرة معاهد عليا تضمهم المدينة، تحت شعار "نعم للمشاركة… خليك إيجابي"، وذلك استجابة لمطالبات شباب المعاهد العليا بعد متابعة النجاح والتفاعل الواضح للتنسيقية مع الجامعات المصرية.

وعلاوة على ذلك، نظمت التنسيقية أيضًا مؤتمرًا بجامعة الفيوم، وسط حضور طلابي كثيف، وأكدت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، أن توجه التنسيقية هو الحث على المشاركة، وممارسة الشباب لحقهم الدستوري وواجبهم تجاه وطنهم بالمشاركة في الانتخابات.

بينما عقدت مؤتمرًا حاشدًا بجامعة دمنهور، بهدف توعية الشباب وتشجيع مشاركتهم الإيجابية في الحياة السياسية، وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إلى ضرورة المشاركة أيًا كان التوجه، وضرورة الالتزام بواجبنا الدستوري في المشاركة الانتخابية.

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