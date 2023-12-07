رئيس "الغد" عن مبادرة الدستور: "صوتك لمصر" نموذج مثالي للتوعية بالمشاركة الانتخابية

أشاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بالمبادرة التي أطلقتها جريدة "الدستور" بعنوان"صوتك لمصر"، لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية.

وقال في تصريحات خاصة: “صوتك لمصر” نموذج إيجابي لحملات التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات عن وعي وإدراك بمتطلبات المرحلة المقبلة".

وأكد “موسى” أن مبادرة الدستور تستهدف التركيز على أهم بند وضمانة لنجاح لانتخابات وهي الوعي باعتباره العامل الأساسي لانجاح العملية الإنتخابية والمشاركة عن وعي بكافة المرشحين والنزول بارادة سياسية ووطنية خالصة لاختيار رئيس مصر.

ولفت إلى أن الانتخابات الرئاسية 2024، خطوة هامة لاستكمال الطريق الذي نجح فيه المصريين في الخارج باختيارهم ونزولهم للتصويت في مرحلة الخارج، وعلى المصريين في الداخل استكمال تلك المسيرة من أجل بناء الوطن.

من جانبه، أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية، بمبادرة الدستور "صوتك لمصر"؛ لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وأكد رئيس الحزب، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، ضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين في الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا أنه استحقاق دستوري كبير ومهم، نرسم من خلاله مستقبل الدولة المصرية لمدة 6 سنوات مقبلة.

وأشار رئيس حزب الحركة الوطنية، إلى أن المشهد الدولي والإقليمي سيبقي بجميع تشابكاته وتعقيداته مصدر خطر على مصر جراء ما فيه من أطماع بائنة تستهدف كيان الدولة الوجودي من خلال مخططات وسيناريوهات غامضة للنيل منا ومن سيادتنا واستقلالية قرارنا الوطني بما يستدعي منا ضرورة اليقظة والحذر والفهم والوعي والإقبال على صناديق الانتخابات الرئاسية كي نختار الرئيس الأصلح والأقدر على تحمل المسئولية وأعبائها في ظل المشهد الراهن بكل ما فيه من تحديات وصعاب.

ولفت إلى أن أيام الاستحقاق الانتخابي والإدلاء بالأصوات داخل الصناديق هو واجب وطني فرض على كل مواطن مصري مخلص ومحب لوطننا الغالي الحبيب، لافتًا إلى أن مشاركة المواطنين في انتخابات الرئاسة رسالة تحد لأعداء الوطن.