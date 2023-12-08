دعاء وأذكار الفجر اليوم الجمعة 8-12-2023

دعاء يوم الجمعة هو وسيلة المسلم إلى تحقيق ما يصبو إليه، سواء كان من أمور الدنيا أو الآخرة، فهو من أعظم أسباب التوفيق والسداد، ودفع البلاء والمحنن، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء وأذكار الصباح وأدعية الفجر الجمعة 8-12-2023.

دعاء وأذكار الصباح

دعاء الصباح.. "اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعظم، الذي إذا دعيت به أجبت، وإذا سئلت به أعطيت، أن ترفع عنا البلاء والوباء، وأن تحفظنا من كل سوء ومكروه، وأن تبارك لنا في يومنا هذا، وأن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تعفو عنا وتغفر لنا، وأن ترزقنا من فضلك ورحمتك، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تنصر دينك وكتابك، وأن تجعلنا من دعاتك وأولياءك، وأن تجعلنا من أهل الجنة".

دعاء فجر الجمعة.. "اللهم إنا نسألك أن ترحم موتانا، وأن تنزل عليهم رحمتك ومغفرتك، وأن تجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، وأن تلهمنا الصبر والسلوان على فراقهم، وأن تربط على قلوبنا، وأن ترزقنا الصبر على ما أصابنا، وأن تجعلنا من الصابرين المحتسبين".

"اللهم إنا نسألك أن تحفظ بلادنا مصر وجميع بلاد المسلمين، وأن تحفظ شعبها من كل سوء ومكروه، وأن ترزقه الأمن والأمان، وأن تجعلهم من أهل الصلاح والتقوى، وأن تجعلهم من دعاتك وأولياءك، وأن تجعل مصر دار عزة وكرامة وسيادة واستقرار".

أدعية الفجر يوم الجمعة

"اللهم إنا نسألك أن ترزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن ترزقنا الرزق الحلال، وأن ترزقنا السعادة في الدنيا والآخرة، وأن تجعلنا من أهل الجنة".

ا"للهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تتجاوز عن سيئاتنا، وأن تتقبل منا صالح أعمالنا، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن تنصر دينك وكتابك، وأن تجعلنا من دعاتك وأولياءك، وأن تجعلنا من أهل الجنة".

"اللهم إنا نسألك أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن توحد كلمتهم، وأن تنصرهم على أعدائهم، وأن ترزقهم الأمن والأمان، وأن تحفظهم من كل سوء ومكروه، وأن تنصرهم على الظالمين والمفسدين، وأن تجعل كلمتك هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى".