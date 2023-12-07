الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ورشة عمل بعنوان " تخطيط المجال الجوى" للأشقاء الأفارقة بالملاحة الجوية

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

اختتمت اليوم فعاليات ورشة العمل التي نظمتها الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية تحت عنوان (تخطيط المجال الجوي)؛ والتى استمرت فعالياتها لمدة أسبوعين بمشاركة ممثلين عن 13 دولة إفريقية من سلطات الطيران المدني والمراقبة الجوية والمطارات وشركات الطيران. وذلك في إطار تنمية وتعميق علاقات التعاون مع الأشقاء الأفارقة في كافة مجالات صناعة النقل الجوى،

حضر ختام ورشة العمل المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية نيابة عن وزير الطيران المدنى والسفير محمد عزمي ممثل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والكابتن إيهاب محى الدين رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية، ولفيف من قيادات الشركة.

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تدريب الكوادر البشرية بالدول الإفريقية

 

وفى بداية كلمة وزارة الطيران المدنى رحب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية بالأشقاء الأفارقة مؤكدًا  على حرص وزارة الطيران المدنى على تقديم جميع أشكال الدعم الفني،  وتدريب الكوادر البشرية بالدول الإفريقية الشقيقة وفقًا لأحدث الأساليب والطرق فى هذا المجال بما يدعم قدرات المتخصصين فى مجال  النقل الجوي الإفريقي.
ومن جانبه تقدم السفير محمد عزمي بالشكر والتقدير  لوزارة الطيران المدنى على الجهود المبذولة في تقديم البرامج التدريبية المتقدمة والمتخصصة لجميع الأشقاء بالدول الإفريقية، بما يؤكد ريادتها في هذا المجال ويعزز من استفادة المتدربين من هذه الدورات وتطبيقها على أرض الواقع لتحسين وتطوير منظومة الطيران المدنى في بلادهم والتي من شأنها أيضًا المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة لجميع دول القارة الافريقية.
هذا وقد أعرب المشاركون من الدول الإفريقية عن تقديرهم لوزارة الطيران المدنى المصرية لرعاية واستضافة ورشة العمل حيث حققت أهدافها بنجاح كبير من خلال التنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بما يؤكد اهتمام مصر بتدعيم التعاون مع الدول الإفريقية 
جدير بالذكر أن المشاركون قد قاموا بزيارة وحدات المراقبة الجوية لمواقع الملاحة الجوية بالقاهرة، حيث  أشادوا بما تحتويه هذه الوحدات من أحدث الأنظمة التكنولوجية العالمية فى هذا المجال.
وفى ختام الفعاليات قام المهندس محمد سعيد محروس  والكابتن إيهاب محى الدين عزمى بتسليم المتدربين شهادات إتمام البرنامج التدريبي؛ متمنيًا لهم المزيد من التقدم والنجاح خلال الفترة المقبلة فى مجال الملاحة الجوية.

 

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