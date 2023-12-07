مراسلة القاهرة الإخبارية: أعمال شغب لمستوطنين فى القدس المحتلة وتم تفريقهم بالماء

قالت دانا أبو شمسية مراسلة القاهرة الإخبارية، إن كان هناك مظاهرة لبعض المستوطنين في القدس من أجل انتشال السيطرة من يد الاوقاف على الأماكن المقدسة في القدس والمسجد الأقصى.

وأضافت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن التظاهرة جاءت بمباركة من وزير الأمن القومي الإسرائيلي "بن غفير"، الأمر الذي قد يزيد من الاحتقان في القدس المحتلة.

ونوهت دانا أبو شمسية، أن التظاهرة جاءت لاستفزاز الشعب الفلسطيني، حيث شهدت التظاهرة بعضًا من أعمال الشغب واقتحام مركز للشرطة، حيث تم تفريقهم بالماء.

وأشارت أبو شمسية، إلى أن أهالي المحتجزين مستمرون في التظاهر في تل أبيب، وخاصة بعض تصريحات بنيامين نتنياهو بأنه غير قادر على استعادة المحتجزين في الوقت الحالي.

أكدت مراسلة القاهرة الإخبارية، أن القدس هي مفتاح الحرب والسلام في وقت واحد، الأمر الذي جعل الأمن القومي الإسرائيلي يزيد من قبضته على القدس المحتلة.