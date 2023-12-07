الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس محكمة جنوب دمنهور يشهد بدء تدشين أعمال بناء محكمة مركز بدر بالبحيرة

المستشار مينا مدحت
المستشار مينا مدحت

قام المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف، ورئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية، مساء اليوم الخميس، ببدء تدشين أعمال بناء محكمة مركز بدر، التابعة لمحكمة جنوب دمنهور بمحافظة البحيرة، وذلك في إطار تنفيذ خطة وزارة العدل الخاص بإنشاء ورفع كفاءة دور العدالة.

بدء أعمال بناء محكمة مركز بدر بالبحيرة 

وشهد المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف، ورئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية بداية الأعمال الخرسانية، للمباني الخاصة، وذلك برفقة المهندسة نعمة أبي بكر مدير الإدارة الهندسية ومديري الإدارات بمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية.

وكان في استقبال المستشار مينا مدحت رئيس مركز ومدينة بدر المهندس أسامة داود والشركة المنفذة للمشروع.

تطوير دور المحاكم وإنشاء المحاكم الجديدة

وأكد المستشار مينا مدحت رئيس الاستئناف ورئيس محكمة جنوب دمنهور الابتدائية على حرص القيادة السياسية، والمستشار عمر مروان وزير العدل الشديد على تطوير دور المحاكم وإنشاء المحاكم الجديدة على أحدث النظم في جميع مراكز الجمهورية، وذلك، تخفيفا لمشقة الانتقال على المواطنين وحرصا على تحقيق العدالة الناجزة مشيرا إلى حرص هيئة الأبنية بوزارة العدل على إنشاء دور المحاكم الجديدة على أحدث الطرز والمواصفات وفي ذات الوقت رفع كفاءة دور المحاكم الحالية وستكون محكمة مركز بدر على أحدث الطرز والتصميمات.

كما أثنى، المستشار مينا مدحت لوقا رئيس الاستئناف رئيس محكمة جنوب دمنهور على الشركة المنفذة للمشروع وشدد في نفس الوقت على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مؤكدا على على حرص المستشار عمر موون العدل على تطوير أبنية المحاكم وميكنة العمل بها تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الجمهورية.

وشهدت الفترة القليلة الماضية افتتاح المكاتب الأمامية في جميع محاكم جنوب دمنهور الابتدائية ومقرها محكمة إيتاي البارود الابتدائية.

محكمة مركز بد مينا مدحت جنوب دمنهور محافظة البحيرة نهال بلبع

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