وفد التنسيقية يلتقي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي فى البحيرة

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس محمد نشأت، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة، وموظفي الشركة.

وخلال كلمتها، قدمت النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية الشكر لرئيس الشركة والحضور، وقدّمت تعريفًا عن التنسيقية، مؤكدة أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات، وأشارت إلى الموقف المصري من القضية الفلسطينية.

فيما أكدت صابرين حجازي، أمين سر التدريب بالتنسيقية، أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، شهد تمكين الشباب والمرأة، مشيرة إلى أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

وأشارت النائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية إلى موقف مصر من القضية الفلسطينية، وأكدت على أن الشباب شهدوا تمكينًا كبيرًا في عهد الرئيس السيسي.



من جانبه، رحب المهندس محمد نشأت، رئيس الشركة، بوفد التنسيقية، وحث موظفي الشركة، على المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات الرئاسية.

فيما رحب محمد عتمان، رئيس نقابة العاملين بشركة مياه الشرب، بوفد التنسيقية، مشددًا على أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ضم وفد التنسيقية، كلًا من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ، أمين سر التنسيقية وصابرين حجازي، أمين سر التدريب بالتنسيقية، والنائبة رشا فايز، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ومن أعضاء التنسيقية كلًا من أحمد زايد، عبد الصادق حميده، محمد علام، محمد القفاص، حبيبة حمودة، محمد غنيم.

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