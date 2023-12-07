حملة فريد زهران: عقدنا عدة مؤتمرات في المحافظات للوصول للمواطنين

قال د.معتز الشناوي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح فريد زهران، إنه تم عمل كثير من المؤتمرات الانتخابية في مختلف المحافظات لعرض ملامح البرنامج الانتخابي للمرشح فريد زهران.

أزمات المواطن

أضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “اليوم” مع الإعلامية دينا عصمت، المذاع عبر فضائية DMC أنه تم وضع البرنامج الخاص للمرشح فريد زهران من خلال مجموعة من الخبراء والمتخصصين في مختلف المجالات لتلبية ومناقشة كافة الأزمات التي يعاني منها المواطن المصري.

الانتخابات الرئاسية المصرية

طالب المواطنين الحرص على الذهاب للجان الانتخابات من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن اختيار المواطنين سيساهم في رسم ملامح الدولة المصرية مستقبلًا.