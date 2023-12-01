المتحدث باسم حملة فريد زهران: إقبال المصريين بالخارج على التصويت يؤكد إرادة الشعب فى الحياة

أكد الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، أن إقبال المصريين فى الخارج على لجان التصويت بالعديد من الدول العربية والأجنبية، هو تأكيد واضح على وجود إرادة حقيقية للمشاركة الإيجابية في صنع المستقبل وتغيير معالمه وفقًا لما يحقق صالح الوطن وجميع المواطنين.

غرف عمليات الحملة تتابع عملية التصويت بعناية

وأضاف الشناوي أن غرف عمليات الحملة تتابع عملية التصويت بعناية وترصد كل فعالياتها، وتتواصل غرفة العمليات المركزية مع المواطنيين على مدار 24 ساعة، ويتزايد الأمل في التغيير وفقًا لإرادة الشعب.

وصرح المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران بأن غرفة عمليات الحملة تابعت تصويت العديد من المواطنين فى بعض الدول وإعلانهم أن صوتهم انحاز للمرشح فريد زهران، ومنهم الحقوقي عادل سليمان في تركيا، والكاتبة الصحفية إسراء عبدالفتاح من أمام السفارة المصرية في أمستردام، وغيرهم الكثيرين.

وقد بدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التي يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذي يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لذلك.

وكان قد صرح السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن العملية الانتخابية تسير بسهولة ويسر والإقبال جيد جدًا ومشجع في اليوم الأول للانتخابات الرئاسية.

وأضاف السفير أبوزيد، اليوم الجمعة، أن غرفة العمليات المُشكلة بمقر وزارة الخارجية لم تتلق أي شكاوى مرتبطة بالعملية الانتخابية، حيث يستمر التواصل بين الغرفة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية على مدار الساعة لتقديم الدعم للبعثات والإجابة عن أي استفسارات، ولضمان سلاسة إجراءات العملية الانتخابية.