محافظ بورسعيد يعلن نتيجة المقابلات الشخصية لمتقدمي مشروع مجمع الصناعات الثالث

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن نتائج المقابلات الشخصية التي أجريت للشباب المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، وذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة وأعضاء اللجنة المشكلة لإجراء الإختبارات للشباب برئاسة المهندس محمد السيد.

اختيار 55 شاب انطبقت عليهم الشروط من إجمالي 370 متقدم للحصول على الوحدات الصناعية الجديدة

وفي بداية اللقاء، وجه اللواء عادل الغضبان، الشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على اهتمامه الكبير بملف تنمية الصناعة على أرض بورسعيد، خاصة مشروعات الشباب الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر، لافتا أن السيد الرئيس وفر لصغار المستثمرين ببورسعيد اكثر من 300 مصنع خلال ست اعوام، مجددا الشكر لرئيس الجمهورية على هديته الثمينة لأبناء بورسعيد « مجمع الصناعات الثالث» .

كما توجه محافظ بورسعيد بالشكر والتقدير للدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ، و جميع أعضاء اللجنة المشكلة لإختيار الشباب المتقدمين للمشروع برئاسة المهندس محمد السيد، كما توجه بالشكر لهيئة التنمية الصناعية وهيئة تحديث الصناعة، على ما بذلوه من جهود خلال فعاليات المقابلات الشخصية وايضا وجه الشكر لمهندسي ومقاولي المشروع، وذلك على جهودهم في سرعة إنشاء المجمع الصناعي الثالث.

اللواء عادل الغضبان: 300 مليون جنيها تكلفة مجمع الصناعات الثالث.. وسيتم افتتاحه وتشغيله خلال عيد النصر

واستعرض محافظ بورسعيد نتائج المقابلات الشخصية، حيث أكد محافظ بورسعيد أنه تم الاعلان عن هدية السيد الرئيس لشباب محافظة بورسعيد في 18 سبتمبر الماضي وتم فتح باب التقديم للمشروع حتى 16اكتوبر الماضي، وتقدم عدد 370 شاب وفتاة من محافظة بورسعيد، وجري عمل مقابلات شخصية معهم لبحث قدرتهم المالية وقدرتهم على عمل المشروعات المعروضة، حيث وقع الاختيار على عدد 55 من الشباب، كما أكد أنه تم تخفيض الإيجار لهم لـ 15 ألف شهريا، على أن يكون مدة العقد 5 سنوات فقط بحق الانتفاع، و من المقرر أن يتسلم الشباب المصانع للبدء في تشغيلها في 23 ديسمبر الجاري “عيد النصر”.

وهنأ محافظ بورسعيد، الشباب لاجتيازهم الاختبارات والمقابلات الشخصية التي أجريت بواسطة نخبة من المستثمرين، مشيرا إلى أنهم حصلو على فرصة كبيرة ويجب استغلالها بالشكل الأمثل، كما حثهم على العمل الجاد والإخلاص حتى يصبحوا نماذج مشرفة لأنفسهم ولوطنهم، و يساهموا في النهضة الاقتصادية التي تشهدها المحافظة.

لافتا إلى أنه يجرى توفير تسهيلات كبيرة للشباب، وتقديم كافة الدعم والخبرات التي اكتسبها القائمين على المناطق الصناعية ببورسعيد طوال السنوات الماضية وذلك لدعم كل مستثمر جاد، مؤكدا أن المجمع الصناعي الثالث سيساهم في تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلًا عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

وقال محافظ بورسعيد، إن تجربة محافظة بورسعيد في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، كانت تجربة رائدة، وذلك.من خلال إقامة مجمع 58 و 54 مصنع، والذى يعد من الكيانات المميزة جنوب بورسعيد فى تقديم الصناعات الصغيرة فى مختلف المجالات، وتنمية الإنتاج المحلى، وفتح مزيد من الأسواق المحلية بأيدى مصرية شبابية، بل التصدير لدول الشرق الأوسط والمجتمعات الأوروبية، مؤكدا أن هذه المصانع توفر العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة وأن المحافظة لا تدخر جهدا فى دعم المستثمر الجاد لتحقيق مشروعات صناعية متنوعة تساهم فى النهوض بالاقتصاد المصرى وتجعل بورسعيد من أهم المدن الصناعية.

ومن جانبه، وجه المهندس محمد السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين ورئيس اللجنة المشكلة لاختيار الشباب المتقدمين لمشروع مجمع الصناعات الثالث، الشكر لمحافظ بورسعيد على هذا الصرح الجديد والذي يضاف لسلسلة من المشروعات الصناعية العملاقة على أرض بورسعيد، مشيدا بجولات المحافظ المكوكية لمتابعة مستجدات المناطق الصناعية، لافتا أن المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تمثل 80% من النشاط الصناعي في الدول المتقدمة، لافتا أن المناخ العام في بورسعيد أصبح صناعي، كما توجه بالشكر لأعضاء اللجنة، مؤكدًا أنه تم اختيار الشباب الأعلى درجات بالنسبة لمعايير القبول التي وضعتها اللجنة.

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث

جانب من الحدث