الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مواطن: الرئيس السيسى تصرف بحكمة تجاه القضية الفلسطينية (فيديو)

مواطن
مواطن

قال أحد المواطنين إن ما يحدث في فلسطين، خاصة قطاع غزة أمر غير مقبول، والدولة المصرية تعتبر هى الوحيدة التي وقفت بشكل قوي مع القضية الفلسطينية ونددت بالاحتلال الغاشم، واستقبلت الجرحي بمستشفيات سيناء، إضافة إلى فتح معبر رفح ودخول المساعدات والإغاثات الإنسانية.

مواطن يدعم القضية الفلسطينية

وتساءل المواطن عن موقف المنظمات الدولية والأممية وحقوق الإنسان عن ما يحدث في أطفال ونساء غزة من مجازر وانتهاكات وجرائم مستمرة.

وأكد أن موقف الرئيس السيسي كان عظيمًا وتصرف بحكمة وعقلانية في مخطط التهجير لأرض سيناء المصرية.

وتواصل إسرائيل حربها الانتقامية في غزة في انتهاك واضح لجميع المواثيق والقوانين الدولية مع عدم الالتزام بحماية حياة المدنيين أثناء عملياتها العسكرية في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

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اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة بين المقاومة والاحتلال شمالى غزة

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"إكسترا نيوز": سيولة فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

انتهاكات الاحتلال

وارتكب الاحتلال العديد من الانتهاكات ضد القانون الدولي منذ بداية أحداث 7 أكتوبر وعملية طوفان الأقصى بين استهداف واضح للمدنيين دون تمييز، واستهداف للمستشفيات أبرزهم مستشفيات الأندونيسي والمعمداني والشفا، فضلاً عن استهداف مقرات الإغاثة الدولية مثل مقرات الأنروا، والمدارس والملاجئ.

جرائم حرب انتهاكات الاحتلال فلسطين قطاع غزة والدولة المصرية القضية الفلسطينية الاحتلال الصهيونى

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