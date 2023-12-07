"إكسترا نيوز": سيولة فى دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة عبر معبر رفح

كشف مراسل "إكسترا نيوز" عوض الغنام تطورات الأوضاع في معبر رفح البري، فيما يخص دخول المساعدات الإنسانية واستقبال المصابين من قطاع غزة.

وقال الغنام إن هناك سيولة في دخول عدد كبير من المساعدات، متابعًا: "لكن لا ندري حتى هذه اللحظة ما المدى الزمني الذي تصل فيه المساعدات، وهل تتوقف في الجانب الآخر أم تذهب بعيدًا عن ذلك".

وأشار إلى أن انقطاع الاتصالات في قطاع غزة يعطي فرصة لإسرائيل لاستغلال هذا في سفك المزيد من الدماء، موضحًا أنه لا أحد يعرف كيف يتواصل الأطراف والأطقم الطبية لوصول هذه المساعدات.

وأكد وصول ما يزيد عن 70 شاحنة مساعدات والأرقام مرشحة للزيادة، مع استمرار وصول مزدوجي الجنسية الذين قلّ عددهم بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة.

وتابع:"11 ألفًا من مزدوجي الجنسية قد عبروا بالفعل من أصل 70 ألفًا" مشيرًا إلى عبور 3313 شاحنة إلى الجانب الآخر من معبر رفح محملة بكل صور الدعم الطبي والأدوية والغاز والوقود.

واستكمل:"عدد المصابين الذين وصلوا إلى الجانب المصري من معبر رفح حوالي 700 مصاب، وهذا رقم قليل للغاية في ظل أرقام الإصابات والجرحى التي نسمع عنها يوميًا".