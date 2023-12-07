الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أستاذ جامعى: المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة واجب وطنى

الدكتور تامر شوقي
الدكتور تامر شوقي استاذ بجامعة عين شمس

قال الدكتور تامر شوقي، أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن  المشاركة الايجابية في الانتخابات الرئاسية  المقبلة تعتبر واجبًا وطنيًا ودينيًا وقوميًا على كافة المواطنين بشكل عام وطلاب الجامعة بوجه خاص.

 وأضاف شوقي في تصريحات خاصة للدستور، أن المشاركة تمثل في الاستحقاقات الانتخابية المختلفة– سواء على مستوى المجالس المحلية أو البرلمانية أو الرئاسية – الترجمة الحقيقية لكلمة المواطنة، وتشهد مصر خلال الأيام القليلة المقبلة عرسًا ديمقراطيًا جديدًا وهو الانتخابات الرئاسية، والتى لا بد أن يشارك فيها جميع قطاعات المجتمع  وبخاصة قطاع الشباب وطلاب الجامعات لما تحمله تلك المشاركة من دلائل ورسائل هامة تتضمن 
• أن الدولة المصرية  تشهد استقرارًا سياسيًا، الأمر الذي ينعكس على جذب الاستثمارات الأجنبية بما يحقق لمصر النهوض الاقتصادى.
• أن مصر بلد ديمقراطى عريق سمح بالتعددية، ولكل فرد الحق في اختيار المرشح الرئاسي الذى يحقق طموحاته دون أى ضغوط.
• أن الشعب المصرى يقف رجلًا واحدًا خلف رئيسه، ويدعمه في كافة القرارات التى يتخذها لصالح البلاد.
• أن كل مواطن مصرى مهما كان مستوى تعليمه أو جنسه أو مستواه الاقتصادى له الحق في الانتخاب بلا تمييز، مما يعمق مبدأ المساواة 
• مشاركة  المواطن في الانتخابات تعمق لديه الشعور بالانتماء للبلد، وأن صوته له قيمة وتأثير. 
• الرد على دعاوى المتشككين في الخارج والداخل المصرى بوجود إحجام عن المشاركة في الانتخابات، مما يكشف زيف ادعاءاتهم.
• تدريب طلاب الجامعات على الممارسة والمشاركة السياسية بما يشجعهم على الاهتمام بالعمليات الانتخابية والسياسية فيما بعد.

وأكد شوقي أهمية مبادرة “صوتك لمصر” التي أطلقتها الدستور للمشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

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محمد الباز يستعرض ملامح خريطة الانتخابات الرئاسية 2024

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رئيس جامعة حلوان يدعو منتسبى الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

وفي سياق آخر دعا الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣  من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها.

مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يسهم الجميع في أدائه، حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها.

ودعا الدكتور قنديل جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في هذه الانتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية، كونها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

 

الانتخابات الرئاسية طلاب الجامعات المشاركة السياسية الرئاسية جامعة عين شمس

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