رئيس جامعة حلوان يدعو منتسبى الجامعة للمشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية

دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣ من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها، مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يسهم الجميع في أدائه، حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها.

ودعا الدكتور قنديل جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في هذه الانتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية، كونها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

وفي سياق آخر أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعمه للمبادرة التي أطلقتها الدستور "صوتك لمصر" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، مشيرًا إلى أن الجامعة تعمل على ذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة.

وأضاف الخشت أنه تم عقد ندوات تثقيفية بجميع الكليات بالجامعة، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية في الانتخابات، وشارك في الندوات طلاب الكليات، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر.

وأشار الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب، إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم، لافتًا إلى المشروعات الكبرى والإنجازات التي حققتها الدولة الوطنية على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات سواء التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري.