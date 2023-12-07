الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

عضو بالشيوخ: الانتخابات الرئاسية 2024 عرس ديمقراطي من أجل مصر

النائب خالد مصطفى
النائب خالد مصطفى عبد الوهاب

قال النائب خالد مصطفى عبدالوهاب، عضو مجلس الشيوخ، إن الشعب المصري العظيم سيقف مؤيدًا ومساندًا للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، لأنه قدم ولا يزال قادرًا على تقديم الكثير للوطن.

وأشار مصطفى في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، إلى أن الرئيس السيسي، لم يتردد لحظة في تحمل المسئولية الكاملة لحماية مصر وإنقاذها من براثن الإرهاب والإرهابيين، كما لم يتردد لحظة واحدة للتصدي لمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه على ثقة تامة في أن ملايين المصريين سيقومون بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 رغم الاحترام التام لباقي المرشحين، واكتساح المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية، انطلاقًا من إنجازات شاملة شملت كل مكان بالوطن وقدرة كبيرة على حماية الأمن القومي المصري.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات تختلف عن جميع الانتخابات التي شهدتها مصر لعدة اعتبارات في مقدمتها الظروف الإقليمية والدولية الصعبة التي يشهدها العالم بصفة عامة ومنطقة الشرق الأوسط بصفة خاصة، وبالتحديد على صعيد الحرب في غزة.

وأعرب النائب خالد مصطفى، عن ثقته التامة في أن تكون الانتخابات الرئاسية بمثابة عرس ديمقراطي كبير أمام العالم، وحشود كبيرة وهائلة أمام اللجان الانتخابية فالقضية تتعلق بالوطن واستقراره وآمنه.

واختتم، أن تدفق الناخبين على صناديق الانتخابات الرئاسية في الخارج، رغم ظروف البرد والطقس السيئ، يؤكد أن الجميع يعشقون مصر، ولن يسمحوا للمؤامرة التي تحاك بالمقاطعة أن تنجح.

النائب خالد مصطفى عبد الوهاب مجلس الشيوخ الشعب المصري السيسي الانتخابات الرئاسية

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