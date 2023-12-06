الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الخشت يدعم مبادرة الدستور "صوتك لمصر" للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، دعمه للمبادرة التي أطلقتها الدستور "صوتك لمصر" للمشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة كونها واجبًا وطنيًا ومن أهم الحقوق الدستورية للمواطنين ولها تأثير في صنع الحاضر والمستقبل، مشيرا إلى أن الجامعة تعمل على ذلك من خلال تشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر لصالح المرشح الرئاسي الأنسب لهم انطلاقًا من مدى تأثير الصوت الانتخابي في العملية الانتخابية وسط إطار من الديمقراطية والحرية التامة.

وأضاف الخشت أنه تم عقد ندوات تثقيفية بجميع الكليات بالجامعة، وذلك للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية  في الانتخابات، وشارك في الندوات طلاب الكليات، والعمداء، والوكلاء، وأعضاء هيئة التدريس، والعاملون، لتشجيع جميع منتسبي الجامعة على المشاركة في التصويت الحر.

وأشار الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة السابق لشئون التعليم والطلاب إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية للقيام بواجبهم تجاه وطنهم، لافتًا إلى المشروعات الكبرى والإنجازات التي حققتها الدولة الوطنية على أرض الواقع خلال السنوات الماضية في مختلف القطاعات سواء التعليم والصحة والزراعة والقضاء على العشوائيات وبناء المدن الذكية، بالإضافة إلى مبادرة "حياة كريمة" التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين في القرى والريف المصري. 

وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية دور المكاتب الثقافية المصرية بمختلف دول العالم في عقد لقاءات ثقافية مع  المبعوثين المصريين الدارسين بالخارج، لتوعيتهم بأهمية المشاركة الفعالة في الانتخابات الرئاسية.

وكان د. شريف صالح رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، قد تلقى تقريرًا من د. مروة فوزي المُلحق الثقافي المصري بروما في إيطاليا، يتضمن تنظيم لقاءات ثقافية مع المبعوثين الدارسين في إيطاليا، للتأكيد على أهمية مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الحالية. 

 

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الانتخابات الرئاسية.. الجدول الزمنى لتصويت المصريين بالداخل وإعلان النتيجة

رئيس جامعة القاهرة صوتك لمصر الانتخابات الرئاسية المرشح الرئاسي الأنسب الصوت الانتخابي وأعضاء هيئة التدريس

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