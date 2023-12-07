الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى بالإسماعيلية ينظم حملة للتبرع بالدم لأهل غزة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية حملة تبرع بالدم لأهلنا بغزة في ميدان المطافي، اليوم الخميس، وذلك بداية من الساعة العاشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً، وذلك تحت عنوان "نقطة دم تساوي حياة".

التحالف الوطني يدعو المواطنين للتبرع بالدم لصالح مصابي غزة

 ودعا التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية المواطنين ومن يرغب في التبرع بالدم لمصابي غزة بالتوجه لمكان الحملة والمشاركة بها، ويأتي ذلك في إطار حملات التبرع بالدم لصالح الأشقاء في فلسطين بكل أنحاء الجمهورية، والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة لشعب فلسطين الشقيق، وتأكيدًا على الدور الريادي والإقليمي للمؤسسة داخل مصر وخارجها ووقوف مصر شعبًا وقيادة إلى جانب الشعب الفلسطيني ومؤازرته في محنته.

الإقبال على الحملة

وشهدت حملة التبرع بالدم لصالح مصابي غزة إقبالًا كبيرًا على مدار اليوم، إذ تسابقت مختلف الفئات العمرية على التبرع بالدماء لصالح أشقائهم الفلسطينيين، ولقيت الحملة استجابة من الشارع الإسمعلاوي.

المتطوعون: التبرع بالدم أقل شيء يمكننا تقديمه

فيما أكد المتطوعون في المبادرة أن التبرع بالدم لصالح الإخوة الفلسطينيين في قطاع غزة أقل ما يمكن تقديمه لأهالي قطاع غزة، في ظل الحرب التي يخوضونها ضد الكيان الصهيوني، وعمليات الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي المحتل، ضد أهالي فلسطين واستهداف المنازل والأطفال والشيوخ والنساء.

وأضاف المتطوعون أن التبرع بالدماء يعد أبرز المساعدات التي يمكن تقديمها لهم، فقطرة الدماء تساوي حياة ويمكن لكل كيس دم أن يحيى مواطن فلسطيني مصاب على يد الكيان الإسرائيلي المحتل.

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