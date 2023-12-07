الاحتلال الإسرائيلى يواصل استهداف المدنيين فى غزة

يواصل الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الخميس، استهداف المدنيين ومنازلهم في أنحاء متفرقة في قطاع غزة.

شمال قطاع غزة

واستهدفت طائرات الاحتلال مربعين سكنيين في منطقتي الدفاع المدني شمال قطاع غزة، وحارة عمران عند مفترق التلحية وسط خان يونس، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء، وإصابة آخرين بجروح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا لعائلة أبوهارون الخولي بمنطقة عسقولة بحي الزيتون جنوب غزة، ما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى.

كما استُشهد عدد من المواطنين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة أبوعاصي قرب مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب غزة.

وارتقى 10 شهداء، وعدد من الجرحى، من عائلة خلف وأبوشهلا، في قصف منزل عائلة المشهراوي بجوار مسجد شهداء الأقصى في حي الصبرة بغزة.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون بجروح، في قصف الاحتلال منزلًا لعائلة الربيع في منطقة بطن السمين بخان يونس.

وسجلت إصابات في صفوف المواطنين، في قصف طائرات الاحتلال منزلين في دير البلح وسط قطاع غزة، أحدهما لعائلة أبوعمرة.

آلاف النازحين في مشروع بيت لاهيا

وتحاصر قوات الاحتلال، في هذه الأثناء، مدرسة خليفة بن زايد تؤوي آلاف النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط مناشدات لضرورة التدخل، لضمان سلامتهم.

وقال أحد المحاصرين في هذه المدرسة إن قوات الاحتلال وقناصتها يطلقون الرصاص بكثافة نحوهم، وهناك إصابات في محيط المدرسة، ولكنهم لا يستطيعون إنقاذهم، مناشدًا التدخل العاجل لمساعدتهم، قبل فوات الأوان، حيث يعانون منذ عشرة أيام من عدم توفر الطعام والشراب، في ظل أجواء شديدة البرودة.

يذكر أن هذه المدرسة تتعرض لليوم الثاني على التوالي لقصف صاروخي من قبل طائرات الاحتلال.

صعوبة التوجه إلى رفح

ويعيش النازحون إلى خان يونس أوضاعًا إنسانية غاية في الصعوبة؛ بسبب الاستهداف المتواصل للمناطق، وشح المواد، وصعوبة التوجه إلى مدينة رفح، بسبب استهداف الاحتلال البنية التحتية والطرق، ما اضطر أغلبهم إلى سلوك طرق وعرة مشيًا على الأقدام.