الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

آليات عسكرية إسرائيلية
آليات عسكرية إسرائيلية

كشفت "سرايا القدس"، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، عن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية في حي الشجاعية شمال قطاع غزة.

وقالت قناتها الرسمية بتطبيق "تليجرام"، صباح الخميس: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود العدو في محور التقدم بحي الشجاعية، ويستهدفون 3 آليات عسكرية بقذائف (التاندوم) وعبوات العمل الفدائي.

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معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية

وفي وقت سابق أعلنت "سرايا القدس" عن أن مقاتليها يخوضون معارك ضارية مع القوات الإسرائيلية، وجاء في بيانها: يخوض مجاهدونا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شمال وشرق مدينة خان يونس.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، الجمعة الماضى، عن تجدد القتال بشكل رسمي، متحدثا عن "إعادة تفعيل النيران" في قطاع غزة. فيما أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن الجيش الإسرائيلي يقصف عدة مناطق آمنة في القطاع، محملا المجتمع الدولي مسئولية استمرار الحرب.

دبابتان إسرائيليتان وناقلة جند

وفي وقت سابق، قالت الحركة إن عناصرها استهدفوا بقذائف "التاندوم" والـ(RPG) دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند في محاور التقدم ببيت لاهيا وجباليا.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة يومه الـ62، وتخوض المقاومة الفلسطينية معارك شرسة مع قوات الاحتلال المتوغلة، خاصة في خان يونس جنوبي القطاع، واستهدفت العديد من الآليات والجنود، في وقت أقر الاحتلال بمقتل 10 بينهم 7 ضباط في 24 ساعة.

وارتكب الاحتلال المزيد من المجازر في خان يونس وجباليا ومدينة غزة، بينما تجاوز عدد الشهداء 16 ألفا والجرحى 43 ألفا، معظمهم نساء وأطفال.

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