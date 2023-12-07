الخميس 07 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وزير الاتصالات الفلسطينى: سنبقى صامدين على الأرض ولن نمرر مخططات الاحتلال

إسحاق سدر، وزير
إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني

قال إسحاق سدر، وزير الاتصالات الفلسطيني: سنبقى صامدين على الأرض الفلسطينية ولن نمرر مخططات الاحتلال الإسرائيلي من دفعنا خارج أراضينا.

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن هناك انقطاعا في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة، وحاليًا جارٍ العمل مع شركات الاتصالات لإصلاحه وإعادة الخدمة مرة أخرى.

وفي سياق متصل، شهدت مناطق غرب خان يونس في قطاع غزة قصفًا عشوائيًا مكثفًا من الطائرات والمدفعية أثناء توغل آليات الاحتلال برًا، ما أدى لسقوط شهيدين وعدد من الإصابات، جراء قصف الاحتلال منزل عائلة أبوطه في منطقة المشروع غرب خان يونس.

كما شهدت مناطق القرارة وخزاعة، وعبسان، والشيخ ناصر في القطاع سلسلة غارات مكثفة، ما أدى إلى سقوط عشرات الشهداء والجرحى، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض، دون تمكن سيارات الإسعاف من الوصول؛ لخطورة الأوضاع على الأرض، بسبب كثافة القصف، حسب وسائل إعلام فلسطينية.

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