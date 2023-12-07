الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

عامل يقتل آخر بطلق ناري في رأسه بسبب خلافات الجيرة بسوهاج

طلق ناري
طلق ناري

لقى عامل مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في رأسه على يد آخر في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز العسيرات في جنوب محافظة سوهاج.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارًا بالحادث من مأمور مركز شرطة العسيرات، فانتقل اللواء محمد زين مدير مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه رئيس مباحث المديرية، وقوات من الشرطة، وتم فرض تواجد أمني في مكان البلاغ.

وتبين من المعاينة والفحص أن الحادث أسفر عن مقتل بدوي. أ. ب "33 سنة - عامل" إثر إصابته بطلق ناري في الرأس، حيث أطلق عليه عبدالعزيز. أ. ع "53 سنة - مزارع" الرصاص من بندقية آلية بحوزته، لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة، وقد تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

ب خلافات الجيرة مركز العسيرات محافظة سوهاج مدير امن سوهاج

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