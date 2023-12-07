كنيسة الروم الأرثوذكس تحتفل بذكرى سابا مؤسس دير اللافرا الكبير

تحتفل كنيسة الروم الأرثوذكس في مصر، بعيد القديس سابا الملقب بـ"المتوشح بالله"، وهو مؤسس دير اللافرا الكبير (دير القديس سابا في فلسطين).

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو متحدث الكنيسة الرسمي، عنه أنه ولد في قرية صغيرة منسية من قرى قيصرية الكبادوك اسمها موتلاسكا في العام 439م، اسم والده كان يوحنا واسم والدته صوفيا، وكانا مسيحيّين وكانا من أغنياء تلك البلاد وأشرافها.

ولما بلغ الخامسة من عمره انتقل أبواه إلى الإسكندرية لأنه كان ضابطًا في الجيش وخرج إليها للالتحاق بالفرقة المعروفة بالإيصافرية، وتركاه في القرية في عهدة خاله وعندما بلغ من العمر ثماني سنوات، وبسبب خلاف على إرث والده ترك كل شيء ولجأ إلى دير فلافيانا، وأمضى سابا في دير فلافيانا عشر سنوات تلقى خلالها تدريبًا صارمًا على الحياة الرهبانية رغم حداثة سنه.

خروجه للأراضي المقدسة

وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في الثامنة عشرة من عمره خرج إلى الأرض المقدسة. ثم أتى دير القديس أفتميوس الكبير قرب نهر الأردن، وطلب أن يقبل في عداد النساك، ولكنه نظرًا لحداثة سنه أرسله إلى دير القديس ثيوكتيستوس (قرب أريحا)، حيث كان المبتدئون يستعدون للحياة النسكيّة المفردة التي يديرها القديس أفثيميوس نفسه، فعاش هنالك مواظبًا على الإماتات الرهبانيّة وسائرًا في طريق الكمالات الإنجيليّة، وبقى سابا في دير القديس ثيوكتيستوس إثنى عشر عامًا مواظبًا على الإماتات الرهبانيّة وسائرًا في طريق الكمالات الإنجيليّة.

وتابع في الثلاثين من عمره سمح له القديس أفثيميوس بالنسك، فانتقل إلى الصحراء وتنسك قرب القديس جِراسِمُس الأردني. ثم أقام منفردًا لمدة خمس سنوات في مغارة في كهف في عمق صحراء روبا، يمارس فيه أعمال النسك الشديدة.

وكان يقضي خمسة أيّام من الأسبوع في الوحدة التامة مثابرًا على التأمل والصلاة، يشتغل بعمل السلال ويبيعها لينفق على نفسه ويتصدّق على الفقراء. كان يذهب يومي السبت والأحد إلى الكنيسة ليسمع الإرشادات الروحية وحضور الذبيحة الإلهية وتناول الأسرار المقدسة، من ثم يعود إلى خلوته. وكان القديس أفثيميوس يسميه "الولد الشيخ".

حياته في البرية

وواصل الأنبا نيقولا أنطونيو، في الخامسة والثلاثين، إثر وفاة القديس أفثيميوس، أبيه، انتقل سابا إلى البرية بين كوتيلا وروبا، وإذ رأى الشيطان بأية همة وشجاعة كان جهاد سابا حسده وأخذ يوجه إليه سهام تجارية عله يدخل الرعب إلى قلبه فيهج من مقامه الجديد. وذات مرة ظهر له الشيطان بهيئة أسد هائل يتجه نحوه زائرًا مهددًا، ففطن إلى أن هذه خدعة شيطانية فرسم إشارة الصليب على نفسه اختفى الشيطان عنه كأنه لم يكن، ومن تلك الساعة جعل الرب الإله كل وحش سام ومفترس خاضعًا لصفيّه سابا فأضحى يعيش معها في القفر بسلام.

أمضى القديس سابا في القفر على هذا النحو أربع سنوات خرج في نهايتها جائلًا يطلب صحارى أعمق، فأتى إلى تله سبق لأبيه أفثيميوس أن وطئها. وفيما كان أخذًا في صلاة الليل مرة تراءى له ملاك الرب في حلة بهية وأراه ممرًا ضيقًا ينحدر إلى سلوام جنوبي التلة، وأرشده إلى كهف مرتفع لم يسبق لإنسان أن دخله، وقال له: "إذا كنت ترغب حقًا في إعمار هذا القفر فامكث في هذا الموضع"، فاتخذه لنفسه مستقرًا. كان ذلك في السنة الأربعين من عمره.

ولما استقر سابا في المكان جعل له حبلًا يصعد وينزل عليه. وقد كان يأتي بالماء من خزان يقع على بعد بضعة كيلومترات من الكهف. بعد ذلك بوقت قصير أتاه أربعة أعراب. وإذ لم يتمكنوا من بلوغ المغارة أنزل لهم الحبل ودعاهم إليه فلما أتوه وعاينوا خلو الكهف من كل متاع اعترتهم الدهشة وطوّبوا رجل الله على فقره وفضيلته. ولما انصرفوا عنه أخذوا على عواتقهم أن يعودوه مرة كل بضعة أيام حاملين إليه الخبز والجبن والبلح وغير ذلك مما تيّسر لهم. وأقام في هذا المكان متوحدًا خمس سنوات يناجي ربه ويُطهر عين فكره.

كان القديس يقضي خمسة أيام من الأسبوع في الوحدة التامة مثابرًا على التأمل والصلاة، ويشتغل بعمل السلال ويبيعها لينفق على نفسه ويتصدّق على الفقراء. كان يذهب يومي السبت والأحد إلى الكنيسة لحضور الذبيحة الإلهية وتناول الأسرار المقدسة، من ثم يعود إلى خلوته.

ذيوع شهرته

ذاعت شهرة القديس وأقبل النساك والرهبان من جنسيّات مختلفة من بينهم أسقفُ قُلُنِيُّةَ يوحنّا الهدوئي إلى سابا، في وقت قصير اجتمع حول القديس سابا سبعون تلميذًا، عيّن لكل منهم مغارة في الجوار يقيم فيها، هناك في هذا الموضع، إلى الجهة الشمالية من وادي قدرون، تكون، شيئًا فشيئًا، ما عُرف في التاريخ وإلى يومنا هذا باللافرا الكبير (دير القديس سابا الحالي)، وقد نما عدد طلاب النسك فيه حتى بلغ، في زمان القديس سابا، مئة وخمسين. وقد نشأت بسعي القديس سابا سبعة أديرة بقيت عامرة كلها إلى القرن العاشر للميلاد.

حصل تمردًا في اللافرا الكبير على القديس سابا بسبب المساعدات تتدفق على القديس بعدما ذاع صيته وحرك الرب الإله قلوب العباد إليه، شاء سلّوستيوس بطريرك أورشليم أن يجعل سابا كاهنًا ليثبته في موقعه. لكن أبانا سابا لم يشأ أن يكون كاهنًا لأنه لم يحسب نفسه مستأهلًا. مع هذا، رغم ممانعته، رسمه البطريرك كاهنًا في عام 491م وهو في الثالثة والخمسين من عمره، لذلك وللغاية عينها أقامه البطريرك أرشمندريتًا (لقب يُعطى للذين يرأسون ديرًا) قيمًا على كافة النساك في فلسطين، فيما أقام القديس ثيودوسيوس قيمًا على أديرة الشركة.

عاد القديس سابا إلى اللافرا بعد حين ليكتشف أن الأربعين الذين قاوموه أضحوا ستين، فعجب كيف يجتذب الشر المتهاونين دونما مشقة، وقد أبدى، أول أمره، صبرًا إزاء غضبهم عليه ومحبة إزاء كرههم له، ولما اشتدت وقاحتهم واستبد بهم الغيظ تركهم من جديد وارتحل إلى ناحية نيكوبوليس حيث أقام تحت شجرة خروب، كل ذلك كان بتدبير من الله لأن المكان الجديد الذي لجأ سابا إليه ما لبث أن تحول إلى دير للشركة.

وإذ طال غياب القديس عن اللافرا قام المتمردون يشيعون عنه أنه أثناء جولاته في البرية افترسته الوحوش الضارية. فقام المتآمرون بنفس واحدة وجاؤوا إلى إيليا، رئيس أساقفة أورشليم، مطالبين بتعيين رئيس آخر عليهم بحجة أن شيخهم مفقود وأن الأسود أكلته، فلم يصدقهم بل قال لهم: "ابحثوا عنه حتى تجدوه وإلا الزموا الصمت حتى يكشف الرب الإله لكم ما لا تعلمون".

إعادته إلى دير اللافرا

ولمّا كان عيد تجديد هيكل القيامة جاء القديس سابا كعادته إلى أورشليم ليحضر العيد فرآه البطريرك وتمسك به وأعاده إلى ديره (دير اللافرا)، بالرغم من اعتذار القديس عن ذلك، ووّجه رئيس الأساقفة إلى الرهبان رسالة حثهم فيها على الخضوع لرئيسهم وأمر الذين لا يمتثلون أن يخرجوا. فلما بلغ المتمردين خبر ذلك خرجوا يطلبون ديرًا جديدًا.

ولم يمض وقت طويل حتى عرف سابا بمكان إقامة المتمردين، فلما جاء إليهم وجدهم محتاجين منقسمين فرقّ لحالهم. فحضر إليهم مرة أخرى وكان معه فريق من العمال والحرفيين. وقد أمضى بينهم خمسة أشهر إلى أن أتم بناء كنيسة وفرن وجهزهما بما يلزم. كان قد بلغ آنذاك من العمر تسعة وستين عامًا.

وخلال تواجد القديس سابا في أورشليم، رأى القديس دُنُوَّ أجله فسجد للقبر الفائق القداسة وانكفَأ إلى الهدوء منسكه الحبيب. وهناك طلب من رهبانه أن ينقلوه إلى ديره ليرتاح في توبته. في ديره تناول القديس الأسرار الطاهرة ورقد في الرب يوم 5 ديسمبرعام 533 م عن عمر 94 سنة، وأُودِعَ اللحد في منسكه.

امتاز القديس سابا في حياته بالوداعة والتواضع والفطنة، وكان شفوقًا على القريب، خادمًا للضعيف والغريب، كثير الإماتات والأصوام، لذلك منحه الله صنع العجائب. فقد جرى عدد كبير من الظهورات والعجائب بعد رقاده، وقد سجل الراهب كيرللس البيساني كاتب سيرته بعضًا منها.

فيما بعد، لأجل حماية رفاته الذي حُفظ كليًّا بلا انحلال، نقله رهبانه إلى القسطنطينية.

في القرن الثالث عشر نقله الصليبيون إلى البندقية. وبين الثالث عشر والسادس والعشرين من شهر أكتوبرعام 1965م أعادت الكنيسة الغربية جثمانه. ونقل إلى اللافرا الكبرى (أي دير مار سابا) ووضع جثمانه في ناووس من زجاج مكشوف الأطراف، ووضع الناووس في داخل الكنيسة المركزية، وما زال هناك إلى يومنا هذا.

في هذه اللافرا التي أسسها القديس سابا أزهر العديد من الآباء القديسين على مدى الأيام، أمثال القديس يوحنا الدمشقي وقوزما، أسقف مايوما، واستيفانوس السابائي المعروف واندراوس الكريتي وسواهم. كما بقي الدير قلعة أرثوذكسية جيلًا بعد جيل، وإليه يعود أقدم تبيكون جمع القواعد التي تضبط الخدم الليتورجية في العبادة.