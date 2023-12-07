الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

كان مركزا لعبادة الاوثان.. تعرف على التاريخ الكامل لدير القديس سابا بالإسكندرية

الدير
الدير

أطلق الأنبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي بمصر، ووكيلها للشؤون العربية نشرة تعريفية حول دير القديس سابا في الإسكندرية، وذلك بمناسبة احتفالات الكنيسة بعيد القديس سابا.

قد تكون صورة ‏شارع‏

كان مركزا لعبادة الأوثان 

وقال  الأنبا نيقولا أنطونيو، إن دير القديس سابا الإسكندري البطريركي قبل أن يصبح مكانًا للعبادة المسيحية، كان معبدًا مخصصًا للإله ميثراس، أو للإله أبولو بحسب شهادات أخرى.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏حامل شموع‏‏ و‏معبد‏‏

وأنه تم تأسيس الدير كمعبد مسيحي مخصص للرسول والإنجيلي مرقس حوالي الأعوام 318-320م، عندما تم إنشاء 40 معبدًا مسيحيًا في مصر بإذن إمبراطوري من قسطنطين الكبير.

قد تكون صورة ‏‏‏٩‏ أشخاص‏ و‏حشد‏‏

أعيد بنائه في القرن السابع برعاية مسيحي ثري يدعى سابا

 وأضاف مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، وفي حوالي عام 536م، بعد انفصال المسيحيين الذين رفضوا المجمع المسكوني الرابع عن الكنيسة الجامعة وإنشاء الكنيسة القبطية في الإسكندرية، أصبح الدير مقرًا لبطريركية الإسكندرية الأرثوذكسية. في منتصف القرن السابع، دمره زلزال وبرعاية رجل مسيحي سكندري ثري يدعى سابا، أعيد بناؤه على اسم القديس سابا تكريمًا للقديس الذي عاش في الإسكندرية قبل انتقاله إلى القدس.

قد تكون صورة ‏‏شخص واحد‏ و‏معبد‏‏

أثناء الفتح العربي لمصر جُدد حوالي عام 889م في عهد البابا البطريرك ميخائيل الثاني الإسكندري (870-903م) بوساطة الإمبراطور لاون الرابع الحكيم (886 -912م) لدى الخليفة المعتمد على الله (870-892م).

 وتم تجديده مرة أخرى على يد البابا البطريرك يواكيم (باني) الأول (1487-1567م). وبعد حريق عام 1652م وفقدان جميع الرهبان الذين دفنوا تحت أنقاضه، أعيد بناء الدير مرة أخرى عام 1676م على يد البابا البطريرك باييسيوس (1657-1677م).

قد تكون صورة ‏‏حامل شموع‏ و‏معبد‏‏

 نابليون أصدر أمرًا بهدم الدير لأسباب عسكرية

 وأشار الأنبا نيقولا إلى أنه أثناء الاحتلال الفرنسي لمصر، أصدر نابليون أمرًا بهدم الدير لأسباب عسكرية، وهو الأمر الذي تم إلغاؤه بعد المقاومة المستمرة واحتجاجات البابا البطريرك بارثينيوس (باغوستاس) الثاني (1788-1805م).

ومرة أخرى تم تجديد الدير عام 1875م على يد البابا البطريرك سفرونيوس الرابع (1870-1899م) برعاية المحسن جورجيوس أفيروف. كما تم إجراء تجديدات طفيفة في عهد البطريركيَيّن البابا فوتيوس (1900-1925م) والبابا خريستوفوروس الثاني (1939-1967م).

قد تكون صورة ‏‏حامل شموع‏ و‏معبد‏‏

بسبب خطر انهيار مُجمع الدير اتخذ البابا البطريرك نيقولاوس السادس (1968-1986) قرار بهدمه باستثناء الكنيسة وإعادة بناء الدير، قام بالتجديد الطوباوي مثلث الرحمات البابا البطريرك بترس السابع (1997-2004م). وآخر مرة تم تجديد دير القديس سابا البطريركي كان على يد البابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا البابا ثيودورس الثاني في عامي 2008 و2009م.

قد تكون صورة ‏معبد‏

إعادة تأسيس وإدارة الدير للمدرسة البطريركية بالإسكندرية

 وقال مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، اليوم، في الدير البطريركي المقدس، يواصل قداسة البابا وبطريرك الإسكندرية ثيودورس الثاني تقليد سلفه ملاتيوس بيجاس (1590-1601م) مؤسس أول مؤسسة تعليمية مسيحية في الإسكندرية بعد الفتح العربي، وذلك بإعادة تأسيس وإدارة الدير للمدرسة البطريركية بالإسكندرية "مدرسة القديس أثناسيوس"، وهي مؤسسة تعليمية لمدة عامين للشباب الأفريقي، وذلك من أجل توطين أقاليم العرش الكنسية في بلدانهم الأصلية.

داخل الدير يوجد متحف كنسي، وهو جزء من المكتبة البطريركية، وقاعة العرش البطريركي، وغرف إقامة الرهبان وطلبة مدرسة القديس أثناسيوس.

قد تكون صورة ‏حامل شموع‏

تفاصيل ومحتويات الدير 

أما الكنيسة الرئيسية للدير، كنيسة القديس سابا، فتقع تحت مستوى الشارع بحوالي ستة أمتار. وتتميز بالأعمدة الجرانيتية الثمانية التي تعود للعصر الفرعوني. وملحق بها مصلى (Chapel) على اسم القديس جيورجيوس. يوجد داخل الكنيسة كنز ثمين وهو العمود الذي قطع عليه هامة الشهيدة الإسكندرية العظيمة القديسة كاترينا، كما يذكر التقليد. كما يوجد في ساحة الدير جرس أثري، وتمثال لرئيس أساقفة قبرص.

يحتفل الدير بعيد القديس سابا في ديسمبر من كل عام، يوم رقاده في الرب عام ٥٣٣م عن عمر ٩٤ عامًا.

قد تكون صورة ‏‏‏حامل شموع‏، و‏معبد‏‏ و‏نص‏‏

عمود القديسة كاترينا

هو عبارة عن كتلة من الرخام موجود في صحن كنيسة الدير. في التقليد المتوارث للدير أن عليه قطعت هامة القديسة كاترينا.

قد تكون صورة ‏نص‏

الجرس الأثري

الجرس موجود في ساحة مدخل الدير، وقد حال ثقل وزنه الذي يبلغ ثلاثة أطنان دون تعليقه في أحد أبراج الكنيسة. ويُعد ثاني أثقل الأجراس في العالم بعد جرس "Tsar Bell"، المعروف باسم جرس القيصر الثالث، والذي صنع في عام 1735م. وهو موجود حاليًا في الكرملين بموسكو أحد أكثر الوجهات السياحية شعبية في المدينة.

يرجع تاريخ صناعة الجرس الذي في الدير إلى 25 يونيو 1838، وصنعه الجنرال الروسي الكمدار ميخائيل سيمنا في عهد امبراطور روسيا نيقولا الأول، والذي أهداه إلى مصر في عهد محمد علي باشا لوضعه في كنيسة الروم الأرثوذكس بالإسكندرية.

الجرس عبارة عن ناقوس مخروطي الشكل كبير الحجم من النحاس القوي إرتفاعه مترين وقمته من أعلى على شكل تاج. ويزخرف الجرس وحدات زخرفية دائرية تفصل بينها خطوط بارزة والنقوش الزخرفية تمثل أشكال للنباتات وأخرى هندسية بجانب نقش تخيلي لأحد الملائكة. بالإضافة إلى كتابات بارزة باللغة الروسية تشير إلى صاحب الإهداء وتاريخ الصناعة.

لا يتوفر وصف للصورة.

تمثال رئيس أساقفة قبرص

التمثال يُمثل رئيس أساقفة قبرص صاحب الغبطة مكاريوس الثالث، ومهدى من كنيسة قبرص إلى الدير في عام 1999م. التمثال مصنوع من البرونز إرتفاعه طوله 180 سم. وقد وضع التمثال في ساحة مدخل الدير، بالقرب من الجرس، تكريمًا لرئيس أساقفة قبرص لما قدمه من مساهمة بالبتبرع لتجديد الدير.

قد تكون صورة ‏نصب تذكاري‏
أنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا أنطونيو الأنبا نيقولا انطونيو مطران طنطا الانبا نيقولا انطونيوس لانبا نيقولا انطونيو

مواد متعلقة

"سِيَر البِيعَة المُقَدَّسَة" للباحث شريف رمزي على طاولة النِّقاش في المعهد الفرنسي

المطران عطا الله حنا: "القدس في خطر.. والاحتلال يستغل الحرب لتنفيذ مخططاته"

البابا ثيودروس يحتفل بعيد القديس سابا في الإسكندرية

انطلاق فعاليات اليوم الثاني من الرياضة الروحية لكهنة إيبارشية سوهاج

المطران عطا الله حنا: لم يعد باستطاعتنا تحمل الكارثة الإنسانية في غزة

رئيس "الإنجيلية" يحث المصريين على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل وفدًا من الكنيسة الإنجيلية المشيخية بأمريكا

اليوم.. الروم الأرثوذكس يحتفلون بعيد القديس نيقولاوس

الأكثر قراءة

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

واشنطن بوست تكشف خطة حماس المخادعة للاحتلال فى عملية "طوفان الأقصى"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى