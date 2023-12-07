وزير العمل لـ"الدستور": 2 مليار جنيه دعمًا للعمال فى المنشآت المتعثرة خلال 10 سنوات

قال حسن شحاتة، وزير العمل، إن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتوفير "حياة كريمة" لكل فئات العمال، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كل المحافل، بالحفاظ على حقوق العمال ورعاية مصالحهم.

وأضاف الوزير، في تصريحات لـ"الدستور": "نعمل جاهدين لمساعدة العمال في كل المنشآت"، مؤكدًا أن الوزارة لديها ما يمكنها من توفير التعويضات اللازمة لصرف مرتبات العمال في المنشآت المتعثرة، وتنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشباب لسوق العمل، وأيضًا صرف تعويضات للعمالة غير المنتظمة، وذلك من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، وصندوق التدريب والتأهيل، وحسابات العمالة غير المنتظمة بالوزارة.

وزير العمل: مستمرون فى دفع رواتب العمال داخل المنشآت المتعثرة

وأكد الوزير أن وزارة العمل مستمرة في دفع رواتب العمال داخل المنشآت المتعثرة بالقطاعين الخاص والعام، من خلال صندوق إعانات الطوارئ للعمال، مشيرًا إلى أن الوزارة ساهمت في دفع رواتب العمال بمنشآت القطاع الخاص والقطاع العام التي تعثرت بسبب الظروف الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي تم صرفها خلال الـ10 سنوات الماضية مليارًا و926 مليون جنيه من صندوق الطوارئ، استفاد منها الآلاف من العمال داخل المنشآت.