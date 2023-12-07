طلاب جامعة أسوان يزورون المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (صور)

شارك طلاب جامعة أسوان في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 2023، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثالثة، وتنظمه القوات المسلحة، ويختتم فعالياته اليوم 7 ديسمبر2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،و بقيادة السيد العقيد احمد عصام مدير التربية العسكرية، وبحضور الدكتور أحمد عبدالصادق محمد - منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة أسوان.

زيارة ميدانية لعدد من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة

وتضمنت المشاركة زيارة ميدانية لعدد من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة، واسرة طلاب من اجل مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX2023"“،والذي يعد الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي أفريقيا والشرق الأوسط، وفرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

تأتي الزيارة في اطار حرص إدارة الجامعة علي إطلاع الطلاب علي تفوق وقدرة الدولة المصرية في الصناعات العسكرية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على مفهوم الصناعات الدفاعية والعسكرية وأهميتها.

وخلال جولة الطلاب بأجنحة المعرض شاهدوا معروضات الدول المختلفة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، واعربوا عن سعادتهم عن مدى قدرة الدولة المصرية وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإنتماء والولاء للوطن للطلاب.

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