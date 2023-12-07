الخميس 07 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

طلاب جامعة أسوان يزورون المعرض الدولي للصناعات الدفاعية (صور)

الزيارة
الزيارة

شارك طلاب جامعة أسوان في فعاليات المعرض الدولي للصناعات الدفاعية 2023، والذي يقام  تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دورته الثالثة، وتنظمه القوات المسلحة، ويختتم فعالياته اليوم 7 ديسمبر2023، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان رئيس جامعه أسوان، الدكتور لؤي سعد الدين نصرت  نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب،و بقيادة  السيد العقيد احمد عصام مدير التربية العسكرية، وبحضور الدكتور أحمد عبدالصادق محمد - منسق عام الأنشطة  الطلابية بجامعة أسوان. 

زيارة ميدانية لعدد من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة 

وتضمنت المشاركة زيارة ميدانية لعدد من الطلاب والطالبات من مختلف كليات الجامعة، واسرة طلاب من اجل مصر للمعرض الدولي للصناعات الدفاعية EDEX2023"“،والذي يعد الحدث الدفاعي والأمني الوحيد الذي يغطي أفريقيا والشرق الأوسط، وفرصة جيدة لتبادل الخبرات بين مختلف العاملين بالجهات العالمية والمحلية الرائدة فى مجال أنظمة التسليح والصناعات الدفاعية والعسكرية.

تأتي الزيارة في اطار حرص إدارة الجامعة علي إطلاع الطلاب علي تفوق وقدرة الدولة المصرية  في الصناعات العسكرية، وإتاحة الفرصة لهم للتعرف عن قرب على مفهوم الصناعات الدفاعية والعسكرية وأهميتها. 

 وخلال جولة الطلاب بأجنحة المعرض شاهدوا معروضات الدول المختلفة للتعرف على أحدث التقنيات والمعدات والأنظمة الدفاعية والمنتجات العسكرية، واعربوا عن سعادتهم عن مدى قدرة الدولة المصرية وقواتها المسلحة على تنظيم فعاليات دولية عالمية تضاهى قدرات الدول الرائدة فى تنظيم مثل تلك المعارض العسكرية الكبرى، ويأتي ذلك في إطار تعزيز الإنتماء والولاء للوطن للطلاب.

IMG-20231207-WA0001
IMG-20231207-WA0001
IMG-20231207-WA0002
IMG-20231207-WA0002
IMG-20231207-WA0003
IMG-20231207-WA0003
جامعة أسوان طلاب جامعة أسوان المعرض الدولي للصناعات الدفاعية الدورة الثالثة الفعاليات

الأكثر قراءة

عاجل.. نظام "جوسبيل" أحدث أساليب الاحتلال الوحشية فى حرب الإبادة على غزة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

عاجل.. تفاصيل العرض الجديد من الشباب السعودى لضم "زيزو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

إبراهيم عبدالفتاح كارلوس ألبرتو «2 - 2»

جلال حمام

رئيس.. في أصعب ظروف إقليمية ودولية

جلال حمام

رئيس.. فى أصعب ظروف إقليمية ودولية

ماجد حبته

تحركات روسية جديدة

حسين دعسة

غزة الآن: التهجير.. التطرف الاستيطانى ضد القدس والإبادة الجماعية

محمد عبدالعزيز

دقت ساعة العمل الوطنى

وائل لطفي

هلباوى الإعلام!

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

صور

بوشاح فلسطينى.. قرينة الرئيس تثمّن جهود "الهلال الأحمر" فى دعم غزة

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يجرف أراضٍ بكفل حارس لمد المياه للمستعمرات في سلفيت

سرايا القدس تعلن استهداف 3 آليات عسكرية إسرائيلية فى حى الشجاعية

مستعمرون يقتحمون الأقصى وسط حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى