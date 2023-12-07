"ثقافة أسوان" تنظم "رحلة قلم" سلسلة الوفاء لتحتفى بالأدباء

نظم نادي أدب قصر ثقافة أسوان، أولى حلقات سلسلة "رحلة قلم" باستضافة الكاتب القاص والشاعر محسن حسن عبد الكريم، قدم من خلال اللقاء سنوات من العطاء إبداعا وإثراء للحركة الأدبية، أداره الشاعر حسني الإتلاتي، شارك باللقاء الشاعر عباس حمزة والشاعر والإذاعي يوسف عبدالعزيز، بحضور أعضاء النادى، لفيف من الأدباء ومجموعة الأدباء الشباب.

مسيرة الشاعر

وتحدث الشاعر محسن حسن عبد الكريم، عن مسيرته وأنه عاصر الرواد حجاج الباي وسيد جاد وهاشم زقالي وفنجري التايه، ومحمد محمد شاهين والنوبي عبدالراضي، ثم جيل الشباب الذين أصبحوا مبدعين كبار مثل عصام راسم وأبو خنيجر وغيرهم، وأنه كان ناشطا أدبيا، وعضو مؤسس سلسلة إبداعات جنوبية، مسئول عن الحركة الأدبية فى معهد الخدمة الاجتماعية والمعهد الفني التجاري ومجلة صوت المعهد وصوت الحياة وصوت الجامعة، ثم استعرض سلسلة من إصداراته الأدبية همسات في الحب، والحياة خواطر، مذكرات أخصائي اجتماعي، مجموعة قصصية كنوز المعرفة ثلاثة أجزاء، حكايات حب، كتاب خواطر قصصه، ومقالاته منشورة بالصحف والمجلات.



وقرأ محسن قصدتين، ومجموعة من مربعات شعر العامية، قرأ الشاعر حسني الإتلاتي مجموعة من ومضاته التى ينشرها على صفحته الخاصة على الفيسبوك.

وتأتى حلقات سلسلة "رحلة قلم" ضمن خطة إقليم جنوب الصعيد برئاسة عماد فتحى، وتنفذ من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة يوسف محمود.

الشاعر محسن حسن من مواليد محافظة أسوان نشرت أعماله في الصحف الأخبارية وفي مجلتي القصة وابداع وفي أقلام أسوانية وجنوبية، وابداعات أسوانية، كما نوقشت أعماله في الاذاعة وفي قناه طيبة.

صدر له الهدف، مذكرات أخصائي إجتماعي، وعضة كلب، وكلام في الحب، وحكايات حب، سبع قصائد إليها، وهمسات في الحب والحياه، وعلي فكرة، وبستان المعرفه، وكنوز المعرفة، شارك فى مؤتمر المنيا الادبي وفي مؤتمر أنس الوجود الأدبى بأسوان.

نادي أدب قصر ثقافة أسوان