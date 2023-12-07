الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إزالة 35 تعديًا على أراضٍ زراعية فى حملة مكبرة بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نفذت الوحدات المحلية التابعة لمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، عدة حملات مكبرة؛ لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون والجمعية الزراعية، وعدد كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وفي إطار تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإزالة كل التعديات على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها من التبوير أو البناء، تابع كل من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، جهود محافظة الإسماعيلية المستمرة في إزالة التعديات على الأراضي الزراعية؛ من أجل التصدي بكل حزم لكل أشكال التعدي.

تفاصيل حملات اليوم

وقد أسفرت الحملات اليوم عن إزالة ٣٥ حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة ١٩ قيراطًا، وكانت التعديات عبارة عن أسوار ومبان غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

وتمت الإزالة بالكامل كل الحالات السابق ذكرها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

عدم التهاون في التعدي على الأراضي الزراعية

هذا وقد أكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بأنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حزم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدي وكل من يثبت تورطه، مشيرًا إلى أن الدولة بكامل أجهزتها الأمنية والتنفيذية تتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه التعدي على الرقعة الزراعية فهي حق أصيل للأجيال القادمة من خلال توفير الأمن الغذائي.

جدير ذكره، أن محافظ الإسماعيلية كان قد وجَّه رؤساء المراكز والمدن بعدم السماح بأي تعدٍ على الرقعة الزراعية والحفاظ عليها والتواجد على مدار الساعة لرصد أي مخالفات وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والإزالة الفورية في المهد.

وأشار إلى متابعته المستمرة والميدانية لمستجدات التعديات والمخالفات، من خلال تقارير يومية، على أن تتم محاسبة كل من يثبت تخاذله أو يثبت تقصيره في أداء عمله الوظيفي، لافتًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.

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