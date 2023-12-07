الخميس 07 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن لــ3 متهمين والحبس لآخر بسرقة توك توك من قائده بالإكراه بالشرقية

متهمين
متهمين

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمعاقبة 4 متهمين من الأول إلى الثالثة بالسجن لمدة 6 سنوات، والحبس مع الشغل سنتين للمتهم الرابع؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم عبدالرحمن رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسا بالمحكمة، والمستشارين أحمد سمير سليم وإسلام أحمد سرور، وسكرتارية محمد فاروق وأحمد غريب.

بداية أحداث القضية رقم 13153 لسنة 2023 جنايات مركز ههيا، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: "طلعت. و"، عامل، مقيم بمركز ههيا، و"طلال ع “، عاطل، مقيم بمركز ههيا، و"مريم ع”، ربة منزل، مقيمة بمحافظة الإسماعيلية، و"سعد ع "، عامل، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم بالاشتراك في سرقة دراجة نارية (توك توك) من قائده بالإكراه بمركز ههيا.

كشف  أمر الإحالة أن المتهمين من الأول إلى الثالثة سرقوا دراجة نارية (توك توك) من المجني عليه "محمود م "، المملوكة لوالده، وذلك بالإكراه حال مروره بالطريق العام، وإخفاء المتهم الرابع الدراجة المسروقة مع علمهه بكونها متحصلة سرقة بالإكراه على النحو المبين بالتحقيقات.

4 متهمين السجن الحبس مع الشغل توك توك المستشار محمد عبدالكريم

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